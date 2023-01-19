https://sputnikarabic.ae/20230119/محمد-بن-زايد-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-زيلينسكي-1072486605.html
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي
تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني الرئيس فلاديمير زيلينسكي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T19:30+0000
2023-01-19T19:30+0000
2023-01-19T19:30+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تطويرها.وتطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.وشدد بن زايد على دعم بلاده لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.بدوره، أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي
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تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تطويرها.
وتطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد الرئيس الإماراتي خلال الاتصال أهمية استمرار التواصل ودفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم أجمع.
وشدد بن زايد على دعم بلاده لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.
بدوره، أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات
إلى الشعب الأوكراني.