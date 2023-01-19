عربي
https://sputnikarabic.ae/20230119/محمد-بن-زايد-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-زيلينسكي-1072486605.html
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي
تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني الرئيس فلاديمير زيلينسكي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T19:30+0000
2023-01-19T19:30+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca1842c5ce506bcab26d2c683bd0daea.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تطويرها.وتطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.وشدد بن زايد على دعم بلاده لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.بدوره، أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1623d83146ede96aae90a61e913b4036.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي

19:30 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
تابعنا عبرTelegram
تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تطويرها.
وتطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد الرئيس الإماراتي خلال الاتصال أهمية استمرار التواصل ودفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم أجمع.
وشدد بن زايد على دعم بلاده لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.
بدوره، أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала