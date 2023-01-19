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https://sputnikarabic.ae/20230119/مدرب-يخبر-عن-كيفية-تحسين-اللياقة-البدنية-في-5-دقائق-فقط-في-اليوم-1072469637.html
مدرب يخبر عن كيفية تحسين اللياقة البدنية في 5 دقائق فقط في اليوم
مدرب يخبر عن كيفية تحسين اللياقة البدنية في 5 دقائق فقط في اليوم
أخبرت المعالجة الفيزيائية هيلين أوليري، في مقابلة مع صحيفة "غارديان"، ما هي التمارين التي يتم إجراؤها لمدة خمس دقائق في اليوم، والتي ستساعد في تقوية مشد... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:05+0000
2023-01-19T12:05+0000
مجتمع
علوم
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لتقوية عضلات الظهر، توصي المعالجة بأداء تمارين بوضعية الانبطاح: رفع الجسم إلى الأعلى والارتكاز على اليدين، رفع الساقين بالتناوب وثني الركبة ثم الساقين إلى الأرداف، ومحاكاة السباحة بالزحف.ستساعد تمارين الضغط في تقوية الجذع. يمكن تقوية الأكتاف والذراعين والجذع عن طريق القيام بتمارين بيربي (بالتناوب بين الوقوف، ووضع القرفصاء).تساعد تمارين الضغط والقرفصاء في تحضير الجسم لضغوط كبيرة. وفقًا للمدربة الشخصية هيلين جاونت، يمكنك تدريب الوركين بتمارين في "وضع الفراشة" (وضع الجلوس والقدمين تلامس الكعبين) والانحناءات للأمام أثناء الجلوس على ركبتيك.
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علوم
علوم

مدرب يخبر عن كيفية تحسين اللياقة البدنية في 5 دقائق فقط في اليوم

12:05 GMT 19.01.2023
CC0 / skeeze / Pixabayتمارين الضغط
تمارين الضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
CC0 / skeeze / Pixabay
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أخبرت المعالجة الفيزيائية هيلين أوليري، في مقابلة مع صحيفة "غارديان"، ما هي التمارين التي يتم إجراؤها لمدة خمس دقائق في اليوم، والتي ستساعد في تقوية مشد العضلات.
لتقوية عضلات الظهر، توصي المعالجة بأداء تمارين بوضعية الانبطاح: رفع الجسم إلى الأعلى والارتكاز على اليدين، رفع الساقين بالتناوب وثني الركبة ثم الساقين إلى الأرداف، ومحاكاة السباحة بالزحف.
ستساعد تمارين الضغط في تقوية الجذع. يمكن تقوية الأكتاف والذراعين والجذع عن طريق القيام بتمارين بيربي (بالتناوب بين الوقوف، ووضع القرفصاء).
تساعد تمارين الضغط والقرفصاء في تحضير الجسم لضغوط كبيرة. وفقًا للمدربة الشخصية هيلين جاونت، يمكنك تدريب الوركين بتمارين في "وضع الفراشة" (وضع الجلوس والقدمين تلامس الكعبين) والانحناءات للأمام أثناء الجلوس على ركبتيك.
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