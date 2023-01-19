مراسل "سبوتنيك": إيران توقع مذكرة اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رؤساء حكومة بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
© Sputnik . Ekaterina Shtukina/
وقعّت إيران، اليوم الخميس، مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مذكرة اتفاقية للتجارة الحرة بينهما.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأنه خلال فعالية بالمعرض الدولي بالعاصمة طهران وقّع على الاتفاقية من الجانب الإيراني نائب وزيرة التجارة ورئيس منظمة تنمية التجارية الإيرانية بيمان باك، ومن الجانب الآخر وقّع وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي أندريه سلبنيف.
وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في وقت سابق، أن بلاده استكملت محادثاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، مؤكدًا أن الاتفاقية بانتظار التصديق.
وقال جلالي للصحفيين: "المفاوضات بين إيران وسكرتارية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة، استكملت".
وبحسب السفير، فإن الخطوة التالية تتمثل في المصادقة على الاتفاقية، من خلال برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك البرلمان الإيراني.
وبحسب السفير، فإن الخطوة التالية تتمثل في المصادقة على الاتفاقية، من خلال برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك البرلمان الإيراني.
14 ديسمبر 2022, 10:59 GMT
جدير بالذكر، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، لديها حاليًا اتفاقية مؤقتة، للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة.
وتم توقيع الاتفاقية المؤقتة، في عام 2018؛ وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.
غير أنه، بنهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوراسية، على تمديدها 3 سنوات، أو إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.
وتم توقيع الاتفاقية المؤقتة، في عام 2018؛ وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.
غير أنه، بنهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوراسية، على تمديدها 3 سنوات، أو إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.