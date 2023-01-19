https://sputnikarabic.ae/20230119/مسؤول-أمريكي-بارز-يعلن-من-داخل-السعودية-عن-تقدم-في-العلاقات-بين-المملكة-وإسرائيل-1072487439.html
مسؤول أمريكي بارز يعلن من داخل السعودية عن "تقدم في العلاقات" بين المملكة وإسرائيل
مسؤول أمريكي بارز يعلن من داخل السعودية عن "تقدم في العلاقات" بين المملكة وإسرائيل
أعرب مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، عن تفاؤله بإحراز تقدم في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قائلا خلال رحلته إلى الرياض: "لم يزعجني... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T20:15+0000
2023-01-19T20:15+0000
2023-01-19T20:15+0000
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وفي مقابلة مع شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية من شوارع العاصمة الرياض، حيث يقضي غرينبلات إجازة مع زوجته وأطفاله بالسعودية، قال المسؤول الأمريكي إنه كان يصلي ويعرف عن نفسه علانية على أنه يهودي هناك.وأضاف أنه يرى "مزيدا من التقدم والانفتاح تجاه الإسرائيليين في السعودية" منذ أن بدأ القدوم إلى الدولة الخليجية في عام 2017.وفي إشارة إلى مخاوف الرياض بشأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، قال غرينبلات إنه غير قلق من احتمال انحراف مبادرة اتفاقات إبراهيم عن مسارها، مضيفا: "الحكومة في أيد أمينة لرئيس الوزراء نتنياهو وكان هو الشخص الذي بدأ بالفعل طريق اتفاقات إبراهيم".كما أعرب المبعوث الأمريكي عن ثقته في أن نتنياهو هو الشخص القادر على "دفع الأمور إلى الأمام" فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية السعودية، ومع ذلك، قال: "دعونا نكون حذرين، السعودية ليست مستعدة بعد للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم. إن شاء الله سيفعلون يوما ما".وحث على منح السعودية المزيد من الوقت، قائلا: "العالم أصبح أكثر تعقيدا منذ توقيع الاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية في عام 2020. دعونا نقدر ما فعلوه حتى الآن فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك تقدم".
https://sputnikarabic.ae/20230118/وزير-الخارجية-السعودي-نأمل-أن-تفهم-حكومة-إسرائيل-أن-تسوية-الصراع-مع-الفلسطينيين-في-صالحها-1072445294.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول أمريكي بارز يعلن من داخل السعودية عن "تقدم في العلاقات" بين المملكة وإسرائيل
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أعرب مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، عن تفاؤله بإحراز تقدم في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قائلا خلال رحلته إلى الرياض: "لم يزعجني أحد، فقد كان الجميع دافئا ومرحبا ولطيفا ومهذبا. لقد كانت رحلة مذهلة".
وفي مقابلة
مع شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية من شوارع العاصمة الرياض، حيث يقضي غرينبلات إجازة مع زوجته وأطفاله بالسعودية، قال المسؤول الأمريكي إنه كان يصلي ويعرف عن نفسه علانية على أنه يهودي هناك.
وأضاف أنه يرى "مزيدا من التقدم والانفتاح تجاه الإسرائيليين في السعودية" منذ أن بدأ القدوم إلى الدولة الخليجية في عام 2017.
وفي إشارة إلى مخاوف الرياض بشأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، قال غرينبلات إنه غير قلق من احتمال انحراف مبادرة اتفاقات إبراهيم عن مسارها، مضيفا: "الحكومة في أيد أمينة لرئيس الوزراء نتنياهو
وكان هو الشخص الذي بدأ بالفعل طريق اتفاقات إبراهيم".
كما أعرب المبعوث الأمريكي عن ثقته في أن نتنياهو هو الشخص القادر على "دفع الأمور إلى الأمام" فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية السعودية، ومع ذلك، قال: "دعونا نكون حذرين، السعودية ليست مستعدة بعد للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم. إن شاء الله سيفعلون يوما ما".
على الرغم من الدعم القوي للفلسطينيين، إلا أن الشباب السعودي مهتم بمعرفة المزيد عن إسرائيل، والرياض تدرك أن أعداء إسرائيل هم أعداؤهم.
مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط
جيسون غرينبلات
وحث على منح السعودية المزيد من الوقت، قائلا: "العالم أصبح أكثر تعقيدا منذ توقيع الاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية في عام 2020. دعونا نقدر ما فعلوه حتى الآن فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل
، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك تقدم".