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https://sputnikarabic.ae/20230119/معلومات-عن-طائرة-الاستطلاع-الأمريكية-آر-سي---135-1072479206.html
معلومات عن طائرة الاستطلاع الأمريكية "آر سي - 135"
معلومات عن طائرة الاستطلاع الأمريكية "آر سي - 135"
ترسل الولايات المتحدة الأمريكية طائرة "آر سي - 135" إلى للتحليق في أجواء بحر الصين الجنوبي لجمع معلومات استخبارية، لكنه تم إجبارها على الهرب، الأسبوع الماضي،... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
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وتم تصميم الطائرة لتكون منصة طائرة للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية التي تشمل تحديد الأهداف الأرضية في المناطق المستهدفة لتقييم الوضع العسكري للدول الأخرى ورصد تحركات قواتها العسكرية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن طائرة الاستطلاع الأمريكية "آر سي - 135"

15:07 GMT 19.01.2023
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ترسل الولايات المتحدة الأمريكية طائرة "آر سي - 135" إلى للتحليق في أجواء بحر الصين الجنوبي لجمع معلومات استخبارية، لكنه تم إجبارها على الهرب، الأسبوع الماضي، عندما اعترضتها مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز "جي - 11".
معلومات عن طائرة الاستطلاع الأمريكية آر سي - 135 - سبوتنيك عربي
وتم تصميم الطائرة لتكون منصة طائرة للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية التي تشمل تحديد الأهداف الأرضية في المناطق المستهدفة لتقييم الوضع العسكري للدول الأخرى ورصد تحركات قواتها العسكرية.
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