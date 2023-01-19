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https://sputnikarabic.ae/20230119/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-سو-25-أوكرانية--1072466017.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة "سو-25" أوكرانية
مقاتلة روسية تسقط طائرة "سو-25" أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرة عسكرية أوكرانية من طراز "سو-25" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:38+0000
2023-01-19T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة بولتافكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت طائرة من طراز (سو 25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات أوكرانية دون طيار في لوغانسك خلال اليوم الماضي."في يوم واحد، دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق غيتلوفكا وتشيرفونوبوفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان "تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت الخسائر التي تكبدها العدو يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 60 قتيلا وجرحا من العسكريين الأوكرانيين وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

مقاتلة روسية تسقط طائرة "سو-25" أوكرانية

10:38 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 19.01.2023)
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsevطائرتان روسيتان من طراز "سو-25"
طائرتان روسيتان من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرة عسكرية أوكرانية من طراز "سو-25" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة بولتافكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت طائرة من طراز (سو 25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات أوكرانية دون طيار في لوغانسك خلال اليوم الماضي.
"في يوم واحد، دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق غيتلوفكا وتشيرفونوبوفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، تسبب الطيران والمدفعية التابعان للجيش في المنطقة العسكرية الغربية في أضرار نيرانها على وحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف. تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مصفحة ومركبتين، بالإضافة إلى مدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا".

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 13:35 GMT
وتابع البيان "تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت الخسائر التي تكبدها العدو يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 60 قتيلا وجرحا من العسكريين الأوكرانيين وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
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