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مقتل 15 جنديا أرمينيا وإصابة 3 آخرين إثر حريق
https://sputnikarabic.ae/20230119/مقتل-15-جنديا-أرمينيا-وإصابة-3-آخرين-إثر-حريق-1072449348.html
مقتل 15 جنديا أرمينيا وإصابة 3 آخرين إثر حريق
مقتل 15 جنديا أرمينيا وإصابة 3 آخرين إثر حريق
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، مصرع 15 جنديا، وإصابة ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة نتيجة حريق اندلع في ثكنات سرية هندسية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T04:33+0000
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سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "بحسب المعطيات الأولية، أدى حريق في ثكنات سرية هندسية تابعة للوحدة العسكرية إلى مقتل 15 جنديا، وإصابة ثلاثة عسكريين بحالة خطيرة".يتبع...
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أخبار العالم الآن, أرمينيا
أخبار العالم الآن, أرمينيا

مقتل 15 جنديا أرمينيا وإصابة 3 آخرين إثر حريق

04:33 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 04:45 GMT 19.01.2023)
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 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، مصرع 15 جنديا، وإصابة ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة نتيجة حريق اندلع في ثكنات سرية هندسية.
سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "بحسب المعطيات الأولية، أدى حريق في ثكنات سرية هندسية تابعة للوحدة العسكرية إلى مقتل 15 جنديا، وإصابة ثلاثة عسكريين بحالة خطيرة".
يتبع...
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