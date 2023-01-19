https://sputnikarabic.ae/20230119/مقتل-4-عراقيين-بعد-إطلاق-نار-على-سيارتهم-في-تركيا-1072467419.html
مقتل 4 عراقيين بعد إطلاق نار على سيارتهم في تركيا
مقتل 4 عراقيين بعد إطلاق نار على سيارتهم في تركيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، مقتل 4 مواطنين إثر إطلاق النار على سيارتهم خلال وجودهم في تركيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T11:11+0000
2023-01-19T11:11+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن السفارة العراقية في أنقرة تتابع مع القنصلية العامة في غازي عنتاب "حادث إطلاق نار على سيارة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين، وأدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة شخص آخر".وتابع البيان: "نتابع وباهتمام بالغ مع الجانب التركي وعبر السلطات المعنية التطورات من أجل الوقوف على دوافع وتفاصيل الحادث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم
مقتل 4 عراقيين بعد إطلاق نار على سيارتهم في تركيا
11:11 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، مقتل 4 مواطنين إثر إطلاق النار على سيارتهم خلال وجودهم في تركيا.
بغداد - سبوتنيك
. وأوضحت الوزارة في بيان أن السفارة العراقية في أنقرة تتابع مع القنصلية العامة في غازي عنتاب "حادث إطلاق نار على سيارة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين، وأدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة شخص آخر".
وتابع البيان: "نتابع وباهتمام بالغ مع الجانب التركي وعبر السلطات المعنية التطورات من أجل الوقوف على دوافع وتفاصيل الحادث".