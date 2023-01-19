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https://sputnikarabic.ae/20230119/ملك-بريطانيا-يتنازل-عن-الأرباح-الزائدة-من-6-مشروعات-لطاقة-الرياح-للمواطنين-1072484472.html
ملك بريطانيا يتنازل عن الأرباح الزائدة من 6 مشروعات لطاقة الرياح للمواطنين
ملك بريطانيا يتنازل عن الأرباح الزائدة من 6 مشروعات لطاقة الرياح للمواطنين
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الخميس، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يعتزم تحويل الأرباح الزائدة من 6 مشروعات جديدة لطاقة الرياح البحرية إلى المواطنين البريطانيين. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T18:13+0000
2023-01-19T18:13+0000
بريطانيا
العائلة المالكة البريطانية
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موسكو- سبوتنيك. قالت شركة كراون العقارية "هيئة العقارات الملكية البريطانية"، في وقت سابق اليوم، إنها وقّعت 6 عقود إيجار لتنفيذ مشروعات لطاقة الرياح البحرية بإجمالي 1.2 مليار دولار.وبموجب القانون البريطاني، تحصل العائلة المالكة 25 في المئة من أنشطة الشركة.وقال قصر باكنغهام: "في ضوء المكاسب غير المتوقعة من الطاقة البحرية، كتب حارس المحفظة الملكية (مايكل ستيفنز) إلى رئيس الوزراء (ريشي سوناك) والمستشار (جيريمي هانت) لمشاركة رغبة الملك في أن يتم توجيه هذه الأرباح المفاجئة للصالح العام الأوسع، بدلا من المنحة السيادية".ومن المقرر أن يتلقى المواطنون البريطانيون هذه الأموال من خلال الحصة المخفضة من أرباح شركة كراون العقارية المخصصة لتمويل أنشطة العائلة الملكية.في عام 2021، تم رفع حجم المساهمات في المنحة السيادية لتمويل الأسرة المالكة من 15% إلى 25%. وتبلغ قيمة المنحة حاليا 86.3 مليون إسترليني.
https://sputnikarabic.ae/20221030/بريطانيا-تتراجع-عن-خطة-لبناء-سفينة-رئيسية-جديدة-للبحرية-الملكية-توفيرا-للنفقات-1069645162.html
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بريطانيا, العائلة المالكة البريطانية
بريطانيا, العائلة المالكة البريطانية

ملك بريطانيا يتنازل عن الأرباح الزائدة من 6 مشروعات لطاقة الرياح للمواطنين

18:13 GMT 19.01.2023
© AP Photo / Ben Stansallالأمير تشارلز يجلس أمام تاج الدولة الإمبراطوري في غرفة مجلس اللوردات، خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، في مجلسي البرلمان، في لند ، إنجلترا 10 مايو 2022.
الأمير تشارلز يجلس أمام تاج الدولة الإمبراطوري في غرفة مجلس اللوردات، خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، في مجلسي البرلمان، في لند ، إنجلترا 10 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Ben Stansall
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أعلن قصر باكنغهام، اليوم الخميس، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يعتزم تحويل الأرباح الزائدة من 6 مشروعات جديدة لطاقة الرياح البحرية إلى المواطنين البريطانيين.
موسكو- سبوتنيك. قالت شركة كراون العقارية "هيئة العقارات الملكية البريطانية"، في وقت سابق اليوم، إنها وقّعت 6 عقود إيجار لتنفيذ مشروعات لطاقة الرياح البحرية بإجمالي 1.2 مليار دولار.
ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
بريطانيا تتراجع عن خطة لبناء سفينة رئيسية جديدة للبحرية الملكية توفيرا للنفقات
30 أكتوبر 2022, 17:30 GMT
وبموجب القانون البريطاني، تحصل العائلة المالكة 25 في المئة من أنشطة الشركة.
وقال قصر باكنغهام: "في ضوء المكاسب غير المتوقعة من الطاقة البحرية، كتب حارس المحفظة الملكية (مايكل ستيفنز) إلى رئيس الوزراء (ريشي سوناك) والمستشار (جيريمي هانت) لمشاركة رغبة الملك في أن يتم توجيه هذه الأرباح المفاجئة للصالح العام الأوسع، بدلا من المنحة السيادية".
ومن المقرر أن يتلقى المواطنون البريطانيون هذه الأموال من خلال الحصة المخفضة من أرباح شركة كراون العقارية المخصصة لتمويل أنشطة العائلة الملكية.
في عام 2021، تم رفع حجم المساهمات في المنحة السيادية لتمويل الأسرة المالكة من 15% إلى 25%. وتبلغ قيمة المنحة حاليا 86.3 مليون إسترليني.
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