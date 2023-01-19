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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/موسكو-راضية-عن-موقف-إسرائيل-بشأن-أوكرانيا--1072460155.html
موسكو راضية عن موقف إسرائيل بشأن أوكرانيا
موسكو راضية عن موقف إسرائيل بشأن أوكرانيا
قال سفير روسيا لدى تل أبيب، اليوم الخميس، إن"موسكو راضية عن موقف اسرائيل بخصوص أوكرانيا". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:35+0000
2023-01-19T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
اسرائيل
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أكد السفير الروسي لدى تل أبيب أن إسرائيل ترفض تزويد كييف بالأسلحة.ونوه إلى أن "موسكو تأمل من إسرائيل أن تظهر نهجا حكيما في مواجهة الأزمة الأوكرانية".ويذكر أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، عن أمله في تحسين العلاقات بين كييف واسرائيل.وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.وأفادت الصحيفة بأن برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.
https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-باريس-تدرس-نقل-دبابات-لوكلير-إلى-كييف-1072456992.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم, اسرائيل
روسيا, العالم, اسرائيل

موسكو راضية عن موقف إسرائيل بشأن أوكرانيا

09:35 GMT 19.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال سفير روسيا لدى تل أبيب، اليوم الخميس، إن"موسكو راضية عن موقف اسرائيل بخصوص أوكرانيا".
أكد السفير الروسي لدى تل أبيب أن إسرائيل ترفض تزويد كييف بالأسلحة.
ونوه إلى أن "موسكو تأمل من إسرائيل أن تظهر نهجا حكيما في مواجهة الأزمة الأوكرانية".
ويذكر أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، عن أمله في تحسين العلاقات بين كييف واسرائيل.
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
إعلام: باريس تدرس نقل دبابات "لوكلير" إلى كييف
08:13 GMT
وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 13:35 GMT
وأفادت الصحيفة بأن برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
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