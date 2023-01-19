https://sputnikarabic.ae/20230119/موسكو-راضية-عن-موقف-إسرائيل-بشأن-أوكرانيا--1072460155.html
موسكو راضية عن موقف إسرائيل بشأن أوكرانيا
موسكو راضية عن موقف إسرائيل بشأن أوكرانيا
قال سفير روسيا لدى تل أبيب، اليوم الخميس، إن"موسكو راضية عن موقف اسرائيل بخصوص أوكرانيا". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:35+0000
2023-01-19T09:35+0000
2023-01-19T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
اسرائيل
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أكد السفير الروسي لدى تل أبيب أن إسرائيل ترفض تزويد كييف بالأسلحة.ونوه إلى أن "موسكو تأمل من إسرائيل أن تظهر نهجا حكيما في مواجهة الأزمة الأوكرانية".ويذكر أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، عن أمله في تحسين العلاقات بين كييف واسرائيل.وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.وأفادت الصحيفة بأن برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.
https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-باريس-تدرس-نقل-دبابات-لوكلير-إلى-كييف-1072456992.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اسرائيل
موسكو راضية عن موقف إسرائيل بشأن أوكرانيا
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قال سفير روسيا لدى تل أبيب، اليوم الخميس، إن"موسكو راضية عن موقف اسرائيل بخصوص أوكرانيا".
أكد السفير الروسي لدى تل أبيب أن إسرائيل ترفض تزويد كييف بالأسلحة.
ونوه إلى أن "موسكو تأمل من إسرائيل أن تظهر نهجا حكيما في مواجهة الأزمة الأوكرانية".
ويذكر أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، عن أمله في تحسين العلاقات بين كييف واسرائيل.
وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.
وأفادت الصحيفة بأن برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات
التزام أخلاقي.