https://sputnikarabic.ae/20230119/ميدفيديف-خسارة-قوة-نووية-في-حرب-تقليدية-يمكن-أن-تؤدي-إلى-حرب-نووية-1072456734.html

ميدفيديف: خسارة قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية

ميدفيديف: خسارة قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه قبل مناقشة "الناتو" لشحنات أسلحة ثقيلة جديدة إلى أوكرانيا، يجب أن يفهم أن فقدان قوة نووية في حرب تقليدية... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T08:03+0000

2023-01-19T08:03+0000

2023-01-19T08:04+0000

العالم

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وقال ميدفيديف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الخميس، "غدا، في قاعدة رامشتاين التابعة لحلف شمال الأطلسي، سيناقش القادة العسكريون الكبار تكتيكات واستراتيجيات جديدة، بالإضافة إلى إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وأنظمة ضرب جديدة. وهذا مباشرة بعد المنتدى في دافوس، حيث يعيد رواد الأحزاب السياسية تكرر مثل المانترا: "لتحقيق السلام، يجب أن تخسر روسيا." ولا يحدث أبدا لأي من هؤلاء المساكين أن يستخلص الاستنتاج الأولي التالي من هذا: فقدان قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية".في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في 20 يناير/ كانون الأول الجاري، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة.وسافر رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إلى موقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، يوم الثلاثاء، حيث تحدث مع نظيره الأوكراني وجها لوجه لأول مرة، في اجتماع يؤكد العلاقات المتنامية بين الجيشين والذي يأتي أيضا في وقت حرج بالنسبة لكييف.التقى ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، لبضع ساعات مع رئيس هيئة الأركان الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، في مكان لم يكشف عنه، جنوب شرقي بولندا، حيث تحدثا عن الاحتياجات العسكرية لكييف والأوضاع في أوكرانيا.يأتي الاجتماع في الوقت الذي يكثف فيه الغرب المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك التدريب الموسع لقواتها، وتوفير بطاريات صواريخ باتريوت والدبابات وزيادة أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الأسلحة الأخرى من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية.قال المتحدث باسم ميلي، الكولونيل ديف باتلر، للمراسلين المرافقين لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن الجنرالين شعرا أنه من المهم الالتقاء شخصيا. لم يرافق الصحفيون ميلي إلى الاجتماع، ووافقوا، بموجب الشروط التي حددها الجيش، على عدم تحديد القاعدة العسكرية جنوب شرقي بولندا التي التقيا فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيسا-الأركان-الأمريكي-والأوكراني-يجتمعان-في-قاعدة-سرية-داخل-بولندا-1072399251.html

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