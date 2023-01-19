https://sputnikarabic.ae/20230119/نائبة-الرئيس-الأمريكي-واشنطن-لديها-التزام-دائم-تجاه-أمن-الإمارات-1072468266.html
نائبة الرئيس الأمريكي: واشنطن لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات
نائبة الرئيس الأمريكي: واشنطن لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات
قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات العربية المتحدة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T11:38+0000
2023-01-19T11:38+0000
2023-01-19T11:38+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس.وأكدت هاريس أن التزام بلادها الدائم تجاه أمن الإمارات يأتي في إطار الشراكة الأمنية بين البلدين.ولفتت نائبة بايدن، إلى علاقة الصداقة بين البلدين والتحالف التاريخي بينهما، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن ذلك جاء في ذكرى "الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع ومنشآت مدنية إماراتية العام الماضي".وقالت كامالا هاريس إنها تتقدم بالشكر لدولة الإمارات التي من المقرر أن تستضيف قمة المناخ المقبلة "كوب 28".وخلال الاتصال، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، كما تناولا القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الإمارات-وأمريكا-يعلنان-تشكيل-لجنة-خبراء-للاستثمار-في-الطاقة-النظيفة-1072322419.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
نائبة الرئيس الأمريكي: واشنطن لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات
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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس.
وأكدت هاريس أن التزام بلادها الدائم تجاه أمن الإمارات
يأتي في إطار الشراكة الأمنية بين البلدين.
ولفتت نائبة بايدن، إلى علاقة الصداقة بين البلدين والتحالف التاريخي بينهما، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن ذلك جاء في ذكرى "الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع ومنشآت
مدنية إماراتية العام الماضي".
13 ديسمبر 2022, 10:38 GMT
وقالت كامالا هاريس إنها تتقدم بالشكر لدولة الإمارات التي من المقرر أن تستضيف قمة المناخ المقبلة "كوب 28".
وخلال الاتصال، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، كما تناولا القضايا الدولية والإقليمية
محل الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.