https://sputnikarabic.ae/20230119/نائبة-الرئيس-الأمريكي-واشنطن-لديها-التزام-دائم-تجاه-أمن-الإمارات-1072468266.html

نائبة الرئيس الأمريكي: واشنطن لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات

نائبة الرئيس الأمريكي: واشنطن لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام دائم تجاه أمن الإمارات العربية المتحدة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T11:38+0000

2023-01-19T11:38+0000

2023-01-19T11:38+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068885106_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_43c2d772c560c9b2999cf44b0631fecc.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس.وأكدت هاريس أن التزام بلادها الدائم تجاه أمن الإمارات يأتي في إطار الشراكة الأمنية بين البلدين.ولفتت نائبة بايدن، إلى علاقة الصداقة بين البلدين والتحالف التاريخي بينهما، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن ذلك جاء في ذكرى "الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع ومنشآت مدنية إماراتية العام الماضي".وقالت كامالا هاريس إنها تتقدم بالشكر لدولة الإمارات التي من المقرر أن تستضيف قمة المناخ المقبلة "كوب 28".وخلال الاتصال، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، كما تناولا القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

https://sputnikarabic.ae/20230115/الإمارات-وأمريكا-يعلنان-تشكيل-لجنة-خبراء-للاستثمار-في-الطاقة-النظيفة-1072322419.html

https://sputnikarabic.ae/20221213/أنصار-الله-تحذر-أمريكا-والسعودية-والإمارات-من-رد-قاس-حال-أي-تصعيد-عدواني-في-الجانب-الاقتصادي-1071156308.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية