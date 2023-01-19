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https://sputnikarabic.ae/20230119/نصر-الله-دول-محور-المقاومة-تعاني-لرفضها-الخضوع-للإملاءات-الأمريكية-1072481437.html
نصر الله: دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية
نصر الله: دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T16:09+0000
2023-01-19T16:09+0000
العالم العربي
لبنان
حسن نصرالله
إسرائيل
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وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت، مؤكدًا أن أمريكا لا تريد دولة قوية في المنطقة.وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "واشنطن تريد أن بقاء شعوب المنطقة يركضون وراء رغيف الخبز"، مضيفًا أن "النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية".ونادى نصر الله بعدم بناء رؤية اقتصادية بناء على حسابات سياسية خاطئة، بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه "لن تكون هناك تسوية في المنطقة، ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على أن لا استقرار في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي".وجدد الأمين العام للحزب اللبناني التأكيد على وجود ثروة هائلة في البحر المتوسط وفي اليابسة أيضا، وأنه ستكون لها الأولوية في العالم، جازما بوجود نفط في اليابسة وفق الدراسات، لكنه شدد على أن "ما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".
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العالم العربي, لبنان, حسن نصرالله, إسرائيل
العالم العربي, لبنان, حسن نصرالله, إسرائيل

نصر الله: دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية

16:09 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / -
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية.
وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت، مؤكدًا أن أمريكا لا تريد دولة قوية في المنطقة.
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "واشنطن تريد أن بقاء شعوب المنطقة يركضون وراء رغيف الخبز"، مضيفًا أن "النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية".
ونادى نصر الله بعدم بناء رؤية اقتصادية بناء على حسابات سياسية خاطئة، بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه "لن تكون هناك تسوية في المنطقة، ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على أن لا استقرار في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي".
وجدد الأمين العام للحزب اللبناني التأكيد على وجود ثروة هائلة في البحر المتوسط وفي اليابسة أيضا، وأنه ستكون لها الأولوية في العالم، جازما بوجود نفط في اليابسة وفق الدراسات، لكنه شدد على أن "ما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".
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