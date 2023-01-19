نصر الله: دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله
© AFP 2023 / -
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية.
وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت، مؤكدًا أن أمريكا لا تريد دولة قوية في المنطقة.
#لبنان | السيد #نصرالله: الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز. https://t.co/qnFgsWqAzD— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 19, 2023
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "واشنطن تريد أن بقاء شعوب المنطقة يركضون وراء رغيف الخبز"، مضيفًا أن "النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية".
ونادى نصر الله بعدم بناء رؤية اقتصادية بناء على حسابات سياسية خاطئة، بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه "لن تكون هناك تسوية في المنطقة، ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على أن لا استقرار في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي".
الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في ذكرى انطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق:— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 19, 2023
لا نقاش حول وجود ثروة هائلة في البحر الأبيض المتوسط ولا نقاش حول أنه ستكون لها الأولوية في العالم. #الميادين pic.twitter.com/KG19Rvq3O5
وجدد الأمين العام للحزب اللبناني التأكيد على وجود ثروة هائلة في البحر المتوسط وفي اليابسة أيضا، وأنه ستكون لها الأولوية في العالم، جازما بوجود نفط في اليابسة وفق الدراسات، لكنه شدد على أن "ما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".