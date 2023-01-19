https://sputnikarabic.ae/20230119/نصر-الله-دول-محور-المقاومة-تعاني-لرفضها-الخضوع-للإملاءات-الأمريكية-1072481437.html

نصر الله: دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية

نصر الله: دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن دول "محور المقاومة" تعاني لرفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T16:09+0000

2023-01-19T16:09+0000

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وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت، مؤكدًا أن أمريكا لا تريد دولة قوية في المنطقة.وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "واشنطن تريد أن بقاء شعوب المنطقة يركضون وراء رغيف الخبز"، مضيفًا أن "النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية".ونادى نصر الله بعدم بناء رؤية اقتصادية بناء على حسابات سياسية خاطئة، بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه "لن تكون هناك تسوية في المنطقة، ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على أن لا استقرار في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي".وجدد الأمين العام للحزب اللبناني التأكيد على وجود ثروة هائلة في البحر المتوسط وفي اليابسة أيضا، وأنه ستكون لها الأولوية في العالم، جازما بوجود نفط في اليابسة وفق الدراسات، لكنه شدد على أن "ما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".

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