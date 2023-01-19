https://sputnikarabic.ae/20230119/نوفاك-يتوقع-تنامي-الطلب-على-مشروع-قوة-سيبيريا-1072480034.html
نوفاك يتوقع تنامي الطلب على مشروع "قوة سيبيريا"
نوفاك يتوقع تنامي الطلب على مشروع "قوة سيبيريا"
قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن مشروع "سيلا سيبيريا 2" (قوة سيبيريا 2) لتوريد الغاز من روسيا عبر منغوليا إلى الصين واعدًا للغاية؛ ونظرًا للنمو في... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T15:34+0000
2023-01-19T15:34+0000
2023-01-19T15:34+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف نوفاك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نحن بالتأكيد نعتبر هذا المشروع رئيسيا في إطار تطوير التعاون مع شركائنا في الصين".ورداً على سؤال حول إمكانية ضخ الغاز من حقول "روسنفط" في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك عبر أنابيب "سيلا سيبيريا"، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه "ينبغي استخدام الحقول في شرق سيبيريا بشكل شامل للسوق المحلية ولأغراض إمكانية ملء البنية التحتية لأنابيب الغاز".وقال نوفاك، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن تحالف "أوبك+" لا يناقش إمكانية خفض إنتاج النفط في روسيا، وسيناقش الوضع العام في السوق، في فبراير/ شباط.ورد نوفاك ردا على سؤال عما إذا كان قد تمت مناقشة خفض محتمل في إنتاج النفط الروسي بسبب الخصم مع زملائه في أوبك +: "لا، نحن لا نناقش مثل هذه القضايا، سنعقد اجتماعا في أوائل فبراير وسنناقش الوضع العام في السوق".
https://sputnikarabic.ae/20221207/الصين-تستكمل-بناء-خط-أنابيب-الغاز-قوة-سيبيريا-1070945415.html
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روسيا, اقتصاد
نوفاك يتوقع تنامي الطلب على مشروع "قوة سيبيريا"
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قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن مشروع "سيلا سيبيريا 2" (قوة سيبيريا 2) لتوريد الغاز من روسيا عبر منغوليا إلى الصين واعدًا للغاية؛ ونظرًا للنمو في استهلاك الغاز، سيكون الطلب عليه عاليا.
وأضاف نوفاك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نحن بالتأكيد نعتبر هذا المشروع رئيسيا في إطار تطوير التعاون مع شركائنا في الصين".
الآن كل الأعمال اللازمة جارية، غازبروم تواصل المفاوضات مع الشركاء الصينيين، المشروع واعد للغاية، نحن أعتقد أنه في ضوء النمو في استهلاك الغاز، سيكون الطلب عليه عاليا.
ورداً على سؤال حول إمكانية ضخ الغاز من حقول "روسنفط" في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك عبر أنابيب "سيلا سيبيريا"، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه "ينبغي استخدام الحقول في شرق سيبيريا بشكل شامل للسوق المحلية ولأغراض إمكانية ملء البنية التحتية لأنابيب الغاز".
هذا يُنظر إليه كجزء من تطوير البنية التحتية لنقل الغاز بشكل عام، وأن القضية تعالجها وزارة الطاقة.
وقال نوفاك، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن تحالف "أوبك+" لا يناقش إمكانية خفض إنتاج النفط في روسيا، وسيناقش الوضع العام في السوق، في فبراير/ شباط.
ورد نوفاك
ردا على سؤال عما إذا كان قد تمت مناقشة خفض محتمل في إنتاج النفط الروسي بسبب الخصم مع زملائه في أوبك +: "لا، نحن لا نناقش مثل هذه القضايا، سنعقد اجتماعا في أوائل فبراير وسنناقش الوضع العام في السوق".