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https://sputnikarabic.ae/20230119/وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-الردع-الاستراتيجي-مع-نظيره-البيلاروسي-1072473208.html
وزير الدفاع الروسي يبحث "الردع الاستراتيجي" مع نظيره البيلاروسي
وزير الدفاع الروسي يبحث "الردع الاستراتيجي" مع نظيره البيلاروسي
أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع وزير دفاع جمهورية بيلاروسيا، فيكتور خرينين. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:21+0000
2023-01-19T13:21+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "ناقش الطرفان المنظومة الحالية من إجراءات الردع الاستراتيجي، بالإضافة إلى التقدم في إعداد التجمع الإقليمي للقوات".وأعلن مجلس الأمن البيلاروسي، في 15 يناير/ كانون الثاني، أن الجمهورية جاهزة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.وصرح بافيل مورافييكو، النائب الأول لوزير الخارجية، في مجلس الأمن في بيلاروسيا لقناة "إس تي في": "باختصار، نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا".وتابع: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك تخومنا الحدودية، وتستفزنا بكل طريقة ممكنة".وأردف: "هناك تواصل من خلال حرس الحدود، ولكن للأسف، لا يعطي نتائج إيجابية دائما، لقد تحدثنا عبر الخط العسكري، وحتى الآن دون أي نتيجة، واليوم نحن مستعدون لوقف أي استفزاز وأي تهديد إرهابي يمكن أن يتسبب في أي ضرر لدولتنا وشعبنا على الأرض بغض النظر عن مصدره".
https://sputnikarabic.ae/20230111/روسيا-وبيلاروسيا-تعززان-الدفاع-الجوي-لدى-قوات-الاتحاد-1072153127.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

وزير الدفاع الروسي يبحث "الردع الاستراتيجي" مع نظيره البيلاروسي

13:21 GMT 19.01.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع وزير دفاع جمهورية بيلاروسيا، فيكتور خرينين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "ناقش الطرفان المنظومة الحالية من إجراءات الردع الاستراتيجي، بالإضافة إلى التقدم في إعداد التجمع الإقليمي للقوات".
وأعلن مجلس الأمن البيلاروسي، في 15 يناير/ كانون الثاني، أن الجمهورية جاهزة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.
وصرح بافيل مورافييكو، النائب الأول لوزير الخارجية، في مجلس الأمن في بيلاروسيا لقناة "إس تي في": "باختصار، نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا".
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وتابع: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك تخومنا الحدودية، وتستفزنا بكل طريقة ممكنة".
وأردف: "هناك تواصل من خلال حرس الحدود، ولكن للأسف، لا يعطي نتائج إيجابية دائما، لقد تحدثنا عبر الخط العسكري، وحتى الآن دون أي نتيجة، واليوم نحن مستعدون لوقف أي استفزاز وأي تهديد إرهابي يمكن أن يتسبب في أي ضرر لدولتنا وشعبنا على الأرض بغض النظر عن مصدره".
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