https://sputnikarabic.ae/20230119/وزير-المالية-الألماني-لم-نعد-نعتمد-على-مصادر-الطاقة-الروسية-1072451169.html
وزير المالية الألماني: لم نعد نعتمد على مصادر الطاقة الروسية
وزير المالية الألماني: لم نعد نعتمد على مصادر الطاقة الروسية
صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن ألمانيا توقفت عن الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T06:30+0000
2023-01-19T06:30+0000
2023-01-19T06:30+0000
العالم
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس: "بالطبع، لا تزال ألمانيا تعتمد على إمدادات الطاقة، ولكن ليس من روسيا، وإنما من الأسواق العالمية".تعمل ألمانيا أيضًا بنشاط على تطوير البنية التحتية لإمدادات الغاز، بشكل أساسي من النرويج والولايات المتحدة. ووفقًا لليندنر، تم بناء المحطة الجديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ثمانية أشهر فقط.توقفت ألمانيا عن استيراد النفط الروسي بداية العام. وتوقفت إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" بعد تخريب خط الأنابيب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, اقتصاد
العالم, أخبار ألمانيا, اقتصاد
وزير المالية الألماني: لم نعد نعتمد على مصادر الطاقة الروسية
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صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن ألمانيا توقفت عن الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس: "بالطبع، لا تزال ألمانيا تعتمد على إمدادات الطاقة، ولكن ليس من روسيا، وإنما من الأسواق العالمية".
وأضاف الوزير أن البلاد وجدت "مصادر بديلة للطاقة": أعيد فتح نقاط الشراكة عبر المحيط الهادئ، وتأجلت خطط إغلاق المحطات الثلاث المتبقية للطاقة النووية.
تعمل ألمانيا أيضًا بنشاط على تطوير البنية التحتية لإمدادات الغاز، بشكل أساسي من النرويج والولايات المتحدة. ووفقًا لليندنر، تم بناء المحطة الجديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ثمانية أشهر فقط.
توقفت ألمانيا عن استيراد النفط الروسي بداية العام. وتوقفت إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" بعد تخريب خط الأنابيب.