https://sputnikarabic.ae/20230119/وزير-دفاع-ألمانيا-لسنا-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا-لكننا-سنواصل-إمداداتنا-العسكرية-1072462757.html
وزير دفاع ألمانيا: لسنا طرفا في الصراع بأوكرانيا لكننا سنواصل إمداداتنا العسكرية
وزير دفاع ألمانيا: لسنا طرفا في الصراع بأوكرانيا لكننا سنواصل إمداداتنا العسكرية
أكد وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، أن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا لكنها ستدعم كييف بالإمدادات العسكرية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:04+0000
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برلين - سبوتنيك. وقال الوزير الألماني، في أول خطاب له فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية "ألمانيا ليست طرفًا في الصراع لكننا ما زلنا متأثرين بهذه الحرب".وأضاف "الوضع مختلف جدا عما كان عليه قبل عام واحد فقط، لكن الأمر يتعلق أيضًا بمواصلة دعم أوكرانيا بالإمدادات العسكرية من قبل الجيش الألماني".يذكر أن عدة تقديرات للمراقبين تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أمام أزمة غير مسبوقة، يمكن أن تنتهي بتفككه خلال وقت قريب، إثر الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية.يشير الخبراء إلى أن بعض الدول التي لم ترضخ للإملاءات الأمريكية والاصطفاف خلف أوكرانيا لم تتأثر بنفس الدرجة التي باتت عليها فرنسا وألمانيا، وأن الأخيرة مهددة بدفع ثمن باهظ خلال مطلع العام 2023، في ظل أزمة الغاز بالتزامن مع شتاء شديد البرودة.وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، في ظل توقعات لعدة مؤسسات وبنوك بموجة ركود أكثر عمقا مما كان يتوقع في وقت سابق.
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https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار روسيا اليوم
وزير دفاع ألمانيا: لسنا طرفا في الصراع بأوكرانيا لكننا سنواصل إمداداتنا العسكرية
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أكد وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، أن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا لكنها ستدعم كييف بالإمدادات العسكرية.
برلين - سبوتنيك
. وقال الوزير الألماني، في أول خطاب له فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية "ألمانيا ليست طرفًا في الصراع لكننا ما زلنا متأثرين بهذه الحرب".
وأضاف "الوضع مختلف جدا عما كان عليه قبل عام واحد فقط، لكن الأمر يتعلق أيضًا بمواصلة دعم أوكرانيا بالإمدادات العسكرية من قبل الجيش الألماني".
يذكر أن عدة تقديرات للمراقبين تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أمام أزمة غير مسبوقة
، يمكن أن تنتهي بتفككه خلال وقت قريب، إثر الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية.
يشير الخبراء إلى أن بعض الدول التي لم ترضخ للإملاءات الأمريكية والاصطفاف خلف أوكرانيا لم تتأثر بنفس الدرجة التي باتت عليها فرنسا وألمانيا، وأن الأخيرة مهددة بدفع ثمن باهظ خلال مطلع العام 2023، في ظل أزمة الغاز بالتزامن مع شتاء شديد البرودة.
وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا
بوتيرة سريعة، في ظل توقعات لعدة مؤسسات وبنوك بموجة ركود أكثر عمقا مما كان يتوقع في وقت سابق.