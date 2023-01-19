https://sputnikarabic.ae/20230119/وسائل-إعلام-البنتاغون-يضغط-على-وزير-الدفاع-الألماني-لنقل-دبابات-إلى-كييف-1072453392.html
وسائل إعلام: البنتاغون يضغط على وزير الدفاع الألماني لنقل دبابات إلى كييف
وسائل إعلام: البنتاغون يضغط على وزير الدفاع الألماني لنقل دبابات إلى كييف
سيحاول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، الضغط على وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، لمنح الإذن بنقل دبابات ألمانية إلى أوكرانيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T07:41+0000
2023-01-19T07:41+0000
2023-01-19T07:41+0000
العالم
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البنتاغون لم يذكر اسمه "وزير (الدفاع في الولايات المتحدة) سيضغط على الألمان بشأن هذه القضية".وبحسب ما ورد لا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين يأملون في أن يتمكنوا من إقناع ألمانيا بالسماح بنقل دبابات إلى أوكرانيا.ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي آخر قوله "نحن متفائلون للغاية بأننا سنحرز تقدمًا بشأن هذا المطلب بنهاية الأسبوع".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن "وراء الكواليس" الولايات المتحدة تدعم إرسال ألمانيا للدبابات، لكنها لا تطلب من برلين القيام بذلك.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
وسائل إعلام: البنتاغون يضغط على وزير الدفاع الألماني لنقل دبابات إلى كييف
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سيحاول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، الضغط على وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، لمنح الإذن بنقل دبابات ألمانية إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البنتاغون لم يذكر اسمه "وزير (الدفاع في الولايات المتحدة) سيضغط على الألمان بشأن هذه القضية".
وبحسب ما ورد لا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين يأملون في أن يتمكنوا من إقناع ألمانيا بالسماح بنقل دبابات إلى أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي آخر قوله "نحن متفائلون للغاية بأننا سنحرز تقدمًا بشأن هذا المطلب بنهاية الأسبوع".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن "وراء الكواليس" الولايات المتحدة تدعم إرسال ألمانيا للدبابات، لكنها لا تطلب من برلين القيام بذلك.