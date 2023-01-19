https://sputnikarabic.ae/20230119/وفاة-مشجع-وإصابة-60-آخرين-إثر-تدافع-جماهيري-بمحيط-ملعب-نهائي-كأس-الخليج-في-العراق-1072460030.html
وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين إثر تدافع جماهيري بمحيط ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين إثر تدافع جماهيري بمحيط ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
توفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:22+0000
2023-01-19T09:22+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
https://sputnikarabic.ae/20230104/معلومات-عن-النسخة-الـ25-من-كأس-الخليج-1071921699.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, رياضة
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وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين إثر تدافع جماهيري بمحيط ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
09:22 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
توفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".
وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".
وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.