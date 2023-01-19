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https://sputnikarabic.ae/20230119/وفاة-مشجع-وإصابة-60-آخرين-إثر-تدافع-جماهيري-بمحيط-ملعب-نهائي-كأس-الخليج-في-العراق-1072460030.html
وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين إثر تدافع جماهيري بمحيط ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين إثر تدافع جماهيري بمحيط ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
توفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:22+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
https://sputnikarabic.ae/20230104/معلومات-عن-النسخة-الـ25-من-كأس-الخليج-1071921699.html
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وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين إثر تدافع جماهيري بمحيط ملعب نهائي كأس الخليج في العراق

09:22 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.01.2023)
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeأشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم.
أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
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توفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".
وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".
معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
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معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج
4 يناير, 12:54 GMT
وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
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