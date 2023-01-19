https://sputnikarabic.ae/20230119/يعثر-على-5-آلاف-دولار-بالخطأ-سندويش-نقانق-من-ماكدونالدز-فيديو-1072480330.html

يعثر على 5 آلاف دولار بالخطأ "سندويش نقانق" من ماكدونالدز... فيديو

يعثر على 5 آلاف دولار بالخطأ "سندويش نقانق" من ماكدونالدز... فيديو

عثر مواطن أمريكي على حقيبة تحوي في داخلها مبلغ 5 آلاف دولار، عن طريق الخطأ، مع وجبة طعام نقانق، عندما ذهب إلى مطعم "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T15:41+0000

2023-01-19T15:41+0000

2023-01-19T15:41+0000

منوعات

نادي الفيديو

نقانق

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ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية، نقلا عن جوشيا فارغاس، إن "هذا ما حدث معه عندما طلب وجبة الطعام من نافذة المطعم، حيث واجه معضلة كبيرة حول ما إذا كان يجب إعادة النقود أم لا".وقبل أن يدخل المطعم، تساءل فارغاس: "لماذا تفعلون هذا بي يا أصدقائي... هل تعرفون مدى حاجتي لهذا المال... لماذا تضعوني في هذا الموقف".وأوضحت الصحيفة أنه في النهاية، أعاد فارغاس الحقيبة مع مبلغ المال، وسأل موظفي المطعم، قائلا: "هل تقومون بغسيل أموال هنا".وأشارت الصحيفة التي لم تذكر مكان المطعم، إلى أن إحدى الموظفات لم تستطع تصديق عينيها وبدت مرتاحة وسعيدة للغاية وصرخت: "يا إلهي، أريد أن أحضنك".وذكرت أنه عندما عاد فارغاس إلى سيارته، قال: "لقد كانوا جميعا يحتضنونني ويشكرونني ويبكون... حصلت على وجبات ماكدونالدز مجانًا لمدة شهر لأني أعدت المال... ليس هذا فحسب؛ لأني عندما ابتعدت بسيارتي اتصلوا بي وأعطوني 200 دولار.. لهذا أقول: "افعلوا الخير أيها الناس... أرجعوا 5 آلاف دولار واحصلوا على 200 دولار ووجبات طعام مجانية لمدة شهر... اعتقد أنها صفقة رائعة".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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منوعات, نادي الفيديو, نقانق