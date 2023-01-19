https://sputnikarabic.ae/20230119/-نوفاك-أوبك-لا-تناقش-إمكانية-خفض-إنتاج-النفط-في-روسيا-1072475123.html

نوفاك: "أوبك+" لا تناقش إمكانية خفض إنتاج النفط في روسيا

نوفاك: "أوبك+" لا تناقش إمكانية خفض إنتاج النفط في روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين إن تحالف "أوبك+" لا يناقش إمكانية خفض إنتاج النفط في روسيا، وسيناقش الوضع العام في السوق في فبراير/ شباط. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T13:55+0000

2023-01-19T13:55+0000

2023-01-19T13:55+0000

روسيا

اقتصاد

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ورد نوفاك ردا على سؤال عما إذا كان قد تمت مناقشة خفض محتمل في إنتاج النفط الروسي بسبب الخصم مع زملائه في أوبك +: "لا، نحن لا نناقش مثل هذه القضايا، سنعقد اجتماعا في أوائل فبراير وسنناقش الوضع العام في السوق".في الوقت نفسه، وبحسب نائب رئيس الوزراء، لم يتم تحديد شكل الاجتماع بعد.وثبتت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام هذا العام، حيث قالت في تقرير في 17 كانون الثاني/ يناير، إن التقديرات لم تتغير وما زالت عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا.وقالت المنظمة في تقرير نشرته: "لم تتغير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا".وأضافت: "في الوقت نفسه، سيكون النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.3 مليون برميل يوميا، وفي خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.9 مليون برميل يوميا".

https://sputnikarabic.ae/20230117/أوبك-ترفع-تقديرات-إنتاج-النفط-في-روسيا-عام-2022-إلى-11-مليون-برميل-يوميا-1072390810.html

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