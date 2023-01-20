أحداث الأسبوع في صور

رجل يقف أمام شاشة تعكس صورة مرجان اصطناعي داخل مركز مؤتمرات "دافوس"، عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 15 يناير 2023. نحت بياني للفنان الإعلامي رفيق أنادول استنادًا إلى ما يقرب من مليار صورة مرجانية تمت معالجتها بواسطة نماذج تصنيف التعلم الآلي. يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في الفترة من 16 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2023.
تم تقديم المستشار الألماني أولاف شولس يدًا من الرئيس التنفيذي لشركة "Hensoldt" توماس مولير (إلى اليمين) بعد أن تم عرضه على نظام مراقبة أثناء زيارته لشركة "Hensoldt" الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار للإلكترونيات الدفاعية والأمنية، في أولم، جنوب ألمانيا، في 16 يناير 2023.
تم تقديم المستشار الألماني أولاف شولس يدًا من الرئيس التنفيذي لشركة "Hensoldt" توماس مولير (إلى اليمين) بعد أن تم عرضه على نظام مراقبة أثناء زيارته لشركة "Hensoldt" الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار للإلكترونيات الدفاعية والأمنية، في أولم، جنوب ألمانيا، في 16 يناير 2023.
تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64. انطلق يوم من الإضرابات والاحتجاجات في فرنسا في 19 يناير / كانون الثاني، بهدف تعطيل النقل والتعليم في جميع أنحاء البلاد في محاكمة للحكومة حيث يعارض العمال تعديل نظام المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.
موظف خدمة جنازة يحمل صورة لأسطورة السينما الإيطالية الراحلة جينا لولوبريجيدا قبل أن تستلقي في الكابيتول هيل في روما، 18 يناير 2023. لولوبريجيدا التي حققت النجومية العالمية خلال الخمسينيات وأطلق عليها لقب "أجمل امرأة في العالم". العالم "بعد لقب أحد أفلامها ، توفيت في روما يوم 16 يناير. كانت تبلغ من العمر 95 عامًا.
يُظهر هذا المنظر الجوي رصيف كابيتولا، الذي بني عام 1857، وقد تضرر بعد العواصف الأخيرة في كابيتولا، كاليفورنيا، في 15 يناير 2023. عانى سكان كاليفورنيا يوم الأحد بضجر من تاسع عاصفة متتالية خلال فترة ثلاثة أسابيع تسببت في حدوث فيضانات مدمرة وتساقط ثلوج كثيفة و 19 حالة وفاة على الأقل، وقال خبراء الأرصاد إن المزيد من الأشياء نفسها تلوح في الأفق ليوم آخر.
رجل يجلس في الشارع ويواجه صفًا من الشرطة يرتدي ملابس مكافحة الشغب خلال مسيرة ضد رئيسة بيرو دينا بولوارت في ليما، بيرو 17 يناير 2023. ويسعى المحتجون إلى انتخابات فورية واستقالة بولوارت والإفراج عن الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو وتحقيق العدالة لعشرات المحتجين الذين قتلوا في اشتباكات مع الشرطة.
يقف المزارع بابلو جيايليفرا بجوار أبقار نافقة، في مزرعته حيث نفق أكثر من 300 رأس من الماشية بسبب الجفاف المستمر، في توستادو، مقاطعة سانتا في الأرجنتين، 18 يناير 2023. نفق الآلاف من رؤوس الماشية في سانتا في في الأسابيع الأخيرة بسبب الجفاف الذي طال أمده، والذي أثر أيضًا على محاصيل فول الصويا والذرة والقمح الرئيسية في البلاد.
أطفال يركبون دبابات ألعاب في الثلج في حديقة عامة في بكين، الصين 19 يناير 2023. اتهمت الصين يوم الخميس "بعض وسائل الإعلام الغربية" بالتحيز والتشهير والتلاعب السياسي في تغطيتها لإنهاء الصين المفاجئ لسياستها الصارمة "صفر كوفيد"، حيث أصدرت دفاعًا قويًا عن الإجراءات المتخذة للتحضير لتغيير الاستراتيجية.
يرتدي أنصار "بيتا" (الأشخاص من أجل المعالجة الأخلاقية للحيوانات"PETA") أزياء الديناصورات برسالة: تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان أمر بدائي، قم بالسير فوق جسر الألفية في لندن، إنجلترا 18 يناير 2023. "فيجيناري" (نباتي) - هي حملة عالمية سنوية تروّج للنباتيين لشهر يناير/ كانون الثاني لمساعدة الحيوانات، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الصحة الشخصية للفرد.