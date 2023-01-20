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أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أحداث الأسبوع في صور

15:55 GMT 20.01.2023
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Markus Schreiberرجل يقف أمام شاشة تعكس صورة مرجان اصطناعي داخل مركز مؤتمرات "دافوس"، عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 15 يناير 2023. نحت بياني للفنان الإعلامي رفيق أنادول استنادًا إلى ما يقرب من مليار صورة مرجانية تمت معالجتها بواسطة نماذج تصنيف التعلم الآلي. يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في الفترة من 16 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2023.
رجل يقف أمام شاشة تعكس صورة مرجان اصطناعي داخل مركز مؤتمرات دافوس، عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Markus Schreiber
رجل يقف أمام شاشة تعكس صورة مرجان اصطناعي داخل مركز مؤتمرات "دافوس"، عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 15 يناير 2023. نحت بياني للفنان الإعلامي رفيق أنادول استنادًا إلى ما يقرب من مليار صورة مرجانية تمت معالجتها بواسطة نماذج تصنيف التعلم الآلي. يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في الفترة من 16 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2023.
© AP Photo / Yunish Gurungتحطم الطائرة "أي تي إر-72"، التابعة لشركة الطيران "إيتي أيرلاينز"، في نيبال، 15 يناير 2023
تحطم الطائرة أي تي إر-72، التابعة لشركة الطيران إيتي أيرلاينز، في نيبال، 15 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Yunish Gurung
تحطم الطائرة "أي تي إر-72"، التابعة لشركة الطيران "إيتي أيرلاينز"، في نيبال، 15 يناير 2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تخرج من بركة مياه جليدية بالقرب من كنيسة "جميع القديسين" في مينسك أثناء الاحتفال بـ "عيد الغطاس"، 18 يناير 2023.

فتاة تخرج من بركة مياه جليدية بالقرب من كنيسة &quot;جميع القديسين&quot; في مينسك أثناء الاحتفال بـ &quot;عيد الغطاس&quot;، 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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فتاة تخرج من بركة مياه جليدية بالقرب من كنيسة "جميع القديسين" في مينسك أثناء الاحتفال بـ "عيد الغطاس"، 18 يناير 2023.

© AFP 2023 / Javier Torresيقدم راقصون من شركة "Bandaloop" الأمريكية عرضهم "Bird Sky" (طائر السماء) خلال المهرجان الدولي "Teatro a Mil" في سانتياغو، تشيلي 13 يناير 2023.
يقدم راقصون من شركة Bandaloop الأمريكية عرضهم Bird Sky (طائر السماء) خلال المهرجان الدولي Teatro a Mil في سانتياغو، تشيلي 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Javier Torres
يقدم راقصون من شركة "Bandaloop" الأمريكية عرضهم "Bird Sky" (طائر السماء) خلال المهرجان الدولي "Teatro a Mil" في سانتياغو، تشيلي 13 يناير 2023.
© AFP 2023 / Thomas Kienzle

تم تقديم المستشار الألماني أولاف شولس يدًا من الرئيس التنفيذي لشركة "Hensoldt" توماس مولير (إلى اليمين) بعد أن تم عرضه على نظام مراقبة أثناء زيارته لشركة "Hensoldt" الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار للإلكترونيات الدفاعية والأمنية، في أولم، جنوب ألمانيا، في 16 يناير 2023.

تم تقديم المستشار الألماني أولاف شولس يدًا من الرئيس التنفيذي لشركة &quot;Hensoldt&quot; توماس مولير (إلى اليمين) بعد أن تم عرضه على نظام مراقبة أثناء زيارته لشركة &quot;Hensoldt&quot; الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار للإلكترونيات الدفاعية والأمنية، في أولم، جنوب ألمانيا، في 16 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Thomas Kienzle

تم تقديم المستشار الألماني أولاف شولس يدًا من الرئيس التنفيذي لشركة "Hensoldt" توماس مولير (إلى اليمين) بعد أن تم عرضه على نظام مراقبة أثناء زيارته لشركة "Hensoldt" الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار للإلكترونيات الدفاعية والأمنية، في أولم، جنوب ألمانيا، في 16 يناير 2023.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.

عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.

© AP Photo / Gerald Herbertرد فعل ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ار بوني غابرئيل مع تتويجها ملكة جمال الكون خلال الجولة الأخيرة من مسابقة ملكة جمال الكون بنسختها الـ71 في نيو أورلينز، 14 يناير 2023
رد فعل ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ار بوني غابرئيل مع تتويجها ملكة جمال الكون خلال الجولة الأخيرة من مسابقة ملكة جمال الكون بنسختها الـ71 في نيو أورلينز، 14 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gerald Herbert
رد فعل ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ار بوني غابرئيل مع تتويجها ملكة جمال الكون خلال الجولة الأخيرة من مسابقة ملكة جمال الكون بنسختها الـ71 في نيو أورلينز، 14 يناير 2023
© AFP 2023 / Alain Jocardتجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64. انطلق يوم من الإضرابات والاحتجاجات في فرنسا في 19 يناير / كانون الثاني، بهدف تعطيل النقل والتعليم في جميع أنحاء البلاد في محاكمة للحكومة حيث يعارض العمال تعديل نظام المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.
تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Alain Jocard
تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64. انطلق يوم من الإضرابات والاحتجاجات في فرنسا في 19 يناير / كانون الثاني، بهدف تعطيل النقل والتعليم في جميع أنحاء البلاد في محاكمة للحكومة حيث يعارض العمال تعديل نظام المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.
© AP Photo / Alessandra Tarantinoموظف خدمة جنازة يحمل صورة لأسطورة السينما الإيطالية الراحلة جينا لولوبريجيدا قبل أن تستلقي في الكابيتول هيل في روما، 18 يناير 2023. لولوبريجيدا التي حققت النجومية العالمية خلال الخمسينيات وأطلق عليها لقب "أجمل امرأة في العالم". العالم "بعد لقب أحد أفلامها ، توفيت في روما يوم 16 يناير. كانت تبلغ من العمر 95 عامًا.
موظف خدمة جنازة يحمل صورة لأسطورة السينما الإيطالية الراحلة جينا لولوبريجيدا قبل أن تستلقي في الكابيتول هيل في روما، 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alessandra Tarantino
موظف خدمة جنازة يحمل صورة لأسطورة السينما الإيطالية الراحلة جينا لولوبريجيدا قبل أن تستلقي في الكابيتول هيل في روما، 18 يناير 2023. لولوبريجيدا التي حققت النجومية العالمية خلال الخمسينيات وأطلق عليها لقب "أجمل امرأة في العالم". العالم "بعد لقب أحد أفلامها ، توفيت في روما يوم 16 يناير. كانت تبلغ من العمر 95 عامًا.
© AFP 2023 / Mohammed Abedشباب فلسطينيون يظهرون مهاراتهم في التنفس بالنار على طول الشاطئ في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 13 يناير 2023.
شباب فلسطينيون يظهرون مهاراتهم في التنفس بالنار على طول الشاطئ في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mohammed Abed
شباب فلسطينيون يظهرون مهاراتهم في التنفس بالنار على طول الشاطئ في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 13 يناير 2023.
© AFP 2023 / Sergei Supinskyعسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023.
عسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
11/26
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
عسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023.
© AP Photo / Leo Correaالمضيفة تقف لالتقاط صورة في حفل "أفريما" لتوزيع الجوائز الموسيقية (Afrima)، الذي أقيم في داكار أرينا في ديامينياديو، السنغال، 15 يناير 2023.
المضيفة تقف لالتقاط صورة في حفل أفريما لتوزيع الجوائز الموسيقية (Afrima)، الذي أقيم في داكار أرينا في ديامينياديو، السنغال، 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leo Correa
المضيفة تقف لالتقاط صورة في حفل "أفريما" لتوزيع الجوائز الموسيقية (Afrima)، الذي أقيم في داكار أرينا في ديامينياديو، السنغال، 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki مؤمنو الشنتو يستحمون في الماء البارد لتطهير أرواحهم وأجسادهم خلال طقوس رأس السنة الجديدة في ضريح كاندا ميوجين في طوكيو، اليابان 14 يناير 2023.
مؤمنو الشنتو يستحمون في الماء البارد لتطهير أرواحهم وأجسادهم خلال طقوس رأس السنة الجديدة في ضريح كاندا ميوجين في طوكيو، اليابان 14 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
13/26
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
مؤمنو الشنتو يستحمون في الماء البارد لتطهير أرواحهم وأجسادهم خلال طقوس رأس السنة الجديدة في ضريح كاندا ميوجين في طوكيو، اليابان 14 يناير 2023.
© AFP 2023 / Ed Jonesامرأة تقف لالتقاط الصور على خلفية أفق مانهاتن في منصة المشاهدة وان فاندربيلت في مدينة نيويور، الولايات المتحدة في 16 يناير 2023.
امرأة تقف لالتقاط الصور على خلفية أفق مانهاتن في منصة المشاهدة وان فاندربيلت في مدينة نيويور، الولايات المتحدة في 16 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
14/26
© AFP 2023 / Ed Jones
امرأة تقف لالتقاط الصور على خلفية أفق مانهاتن في منصة المشاهدة وان فاندربيلت في مدينة نيويور، الولايات المتحدة في 16 يناير 2023.
© AFP 2023 / Thomas Coexكاهن يبارك كلبًا خلال عيد القديس أنطونيوس (القديس أنتوني، شفيع الحيوانات) في كنيسة سان أنطون في مدريد في سبانيا، 17 يناير 2023.
كاهن يبارك كلبًا خلال عيد القديس أنطونيوس (القديس أنتوني، شفيع الحيوانات) في كنيسة سان أنطون في مدريد في سبانيا، 17 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
15/26
© AFP 2023 / Thomas Coex
كاهن يبارك كلبًا خلال عيد القديس أنطونيوس (القديس أنتوني، شفيع الحيوانات) في كنيسة سان أنطون في مدريد في سبانيا، 17 يناير 2023.
© AFP 2023 / David Mcnewيُظهر هذا المنظر الجوي رصيف كابيتولا، الذي بني عام 1857، وقد تضرر بعد العواصف الأخيرة في كابيتولا، كاليفورنيا، في 15 يناير 2023. عانى سكان كاليفورنيا يوم الأحد بضجر من تاسع عاصفة متتالية خلال فترة ثلاثة أسابيع تسببت في حدوث فيضانات مدمرة وتساقط ثلوج كثيفة و 19 حالة وفاة على الأقل، وقال خبراء الأرصاد إن المزيد من الأشياء نفسها تلوح في الأفق ليوم آخر.
يُظهر هذا المنظر الجوي رصيف كابيتولا، الذي بني عام 1857، وقد تضرر بعد العواصف الأخيرة في كابيتولا، كاليفورنيا، في 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
16/26
© AFP 2023 / David Mcnew
يُظهر هذا المنظر الجوي رصيف كابيتولا، الذي بني عام 1857، وقد تضرر بعد العواصف الأخيرة في كابيتولا، كاليفورنيا، في 15 يناير 2023. عانى سكان كاليفورنيا يوم الأحد بضجر من تاسع عاصفة متتالية خلال فترة ثلاثة أسابيع تسببت في حدوث فيضانات مدمرة وتساقط ثلوج كثيفة و 19 حالة وفاة على الأقل، وقال خبراء الأرصاد إن المزيد من الأشياء نفسها تلوح في الأفق ليوم آخر.
© AP Photo / Martin Mejiaرجل يجلس في الشارع ويواجه صفًا من الشرطة يرتدي ملابس مكافحة الشغب خلال مسيرة ضد رئيسة بيرو دينا بولوارت في ليما، بيرو 17 يناير 2023. ويسعى المحتجون إلى انتخابات فورية واستقالة بولوارت والإفراج عن الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو وتحقيق العدالة لعشرات المحتجين الذين قتلوا في اشتباكات مع الشرطة.
رجل يجلس في الشارع ويواجه صفًا من الشرطة يرتدي ملابس مكافحة الشغب خلال مسيرة ضد رئيسة بيرو دينا بولوارت في ليما، بيرو 17 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
17/26
© AP Photo / Martin Mejia
رجل يجلس في الشارع ويواجه صفًا من الشرطة يرتدي ملابس مكافحة الشغب خلال مسيرة ضد رئيسة بيرو دينا بولوارت في ليما، بيرو 17 يناير 2023. ويسعى المحتجون إلى انتخابات فورية واستقالة بولوارت والإفراج عن الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو وتحقيق العدالة لعشرات المحتجين الذين قتلوا في اشتباكات مع الشرطة.
© AFP 2023 / Emmanuel Dunandتظهر العارضات وراء الكواليس قبل عرض دار الأزياء الفرنسية "إيغونلاب" (Egonlab) خلال أسبوع الموضة الرجالي في باريس لخريف وشتاء 2023-2024 في باريس، فرنسا في 17 يناير 2023.
تظهر العارضات وراء الكواليس قبل عرض دار الأزياء الفرنسية إيغونلاب (Egonlab) خلال أسبوع الموضة الرجالي في باريس لخريف وشتاء 2023-2024 في باريس، فرنسا في 17 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
18/26
© AFP 2023 / Emmanuel Dunand
تظهر العارضات وراء الكواليس قبل عرض دار الأزياء الفرنسية "إيغونلاب" (Egonlab) خلال أسبوع الموضة الرجالي في باريس لخريف وشتاء 2023-2024 في باريس، فرنسا في 17 يناير 2023.
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي
19/26
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
© AFP 2023 / Ishara S. Kodikaraمتظاهرون مناهضون للحكومة وطلاب جامعيون يتشاجرون مع الشرطة خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عن زعيم اتحاد طلاب الجامعات واسانتا موداليغ، في كولومبو في 16 يناير 2023.
متظاهرون مناهضون للحكومة وطلاب جامعيون يتشاجرون مع الشرطة خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عن زعيم اتحاد طلاب الجامعات واسانتا موداليغ، في كولومبو في 16 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
20/26
© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara
متظاهرون مناهضون للحكومة وطلاب جامعيون يتشاجرون مع الشرطة خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عن زعيم اتحاد طلاب الجامعات واسانتا موداليغ، في كولومبو في 16 يناير 2023.
© AP Photo / Gustavo Garelloيقف المزارع بابلو جيايليفرا بجوار أبقار نافقة، في مزرعته حيث نفق أكثر من 300 رأس من الماشية بسبب الجفاف المستمر، في توستادو، مقاطعة سانتا في الأرجنتين، 18 يناير 2023. نفق الآلاف من رؤوس الماشية في سانتا في في الأسابيع الأخيرة بسبب الجفاف الذي طال أمده، والذي أثر أيضًا على محاصيل فول الصويا والذرة والقمح الرئيسية في البلاد.
يقف المزارع بابلو جيايليفرا بجوار أبقار نافقة، في مزرعته حيث نفق أكثر من 300 رأس من الماشية بسبب الجفاف المستمر، في توستادو، مقاطعة سانتا في الأرجنتين، 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
21/26
© AP Photo / Gustavo Garello
يقف المزارع بابلو جيايليفرا بجوار أبقار نافقة، في مزرعته حيث نفق أكثر من 300 رأس من الماشية بسبب الجفاف المستمر، في توستادو، مقاطعة سانتا في الأرجنتين، 18 يناير 2023. نفق الآلاف من رؤوس الماشية في سانتا في في الأسابيع الأخيرة بسبب الجفاف الذي طال أمده، والذي أثر أيضًا على محاصيل فول الصويا والذرة والقمح الرئيسية في البلاد.
© AP Photo / Andy Wongأطفال يركبون دبابات ألعاب في الثلج في حديقة عامة في بكين، الصين 19 يناير 2023. اتهمت الصين يوم الخميس "بعض وسائل الإعلام الغربية" بالتحيز والتشهير والتلاعب السياسي في تغطيتها لإنهاء الصين المفاجئ لسياستها الصارمة "صفر كوفيد"، حيث أصدرت دفاعًا قويًا عن الإجراءات المتخذة للتحضير لتغيير الاستراتيجية.
أطفال يركبون دبابات ألعاب في الثلج في حديقة عامة في بكين، الصين 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong
أطفال يركبون دبابات ألعاب في الثلج في حديقة عامة في بكين، الصين 19 يناير 2023. اتهمت الصين يوم الخميس "بعض وسائل الإعلام الغربية" بالتحيز والتشهير والتلاعب السياسي في تغطيتها لإنهاء الصين المفاجئ لسياستها الصارمة "صفر كوفيد"، حيث أصدرت دفاعًا قويًا عن الإجراءات المتخذة للتحضير لتغيير الاستراتيجية.
© AFP 2023 / Wakil Kohsarفتيات أفغانيات يحملن أسطوانة غاز في أحد شوارع كابول، أفغانستان 17 يناير 2023.
فتيات أفغانيات يحملن أسطوانة غاز في أحد شوارع كابول، أفغانستان 17 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Wakil Kohsar
فتيات أفغانيات يحملن أسطوانة غاز في أحد شوارع كابول، أفغانستان 17 يناير 2023.
© AP Photo / Michael Probstقطار إقليمي يقترب من معبر للسكك الحديدية بين الحقول التي غمرتها الفيضانات في نيديراو-إتشين بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 16 يناير 2023.
قطار إقليمي يقترب من معبر للسكك الحديدية بين الحقول التي غمرتها الفيضانات في نيديراو-إتشين بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 16 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst
قطار إقليمي يقترب من معبر للسكك الحديدية بين الحقول التي غمرتها الفيضانات في نيديراو-إتشين بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 16 يناير 2023.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthيرتدي أنصار "بيتا" (الأشخاص من أجل المعالجة الأخلاقية للحيوانات"PETA") أزياء الديناصورات برسالة: تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان أمر بدائي، قم بالسير فوق جسر الألفية في لندن، إنجلترا 18 يناير 2023. "فيجيناري" (نباتي) - هي حملة عالمية سنوية تروّج للنباتيين لشهر يناير/ كانون الثاني لمساعدة الحيوانات، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الصحة الشخصية للفرد.
يرتدي أنصار بيتا (الأشخاص من أجل المعالجة الأخلاقية للحيواناتPETA) أزياء الديناصورات برسالة: تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان أمر بدائي، قم بالسير فوق جسر الألفية في لندن، إنجلترا 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
25/26
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
يرتدي أنصار "بيتا" (الأشخاص من أجل المعالجة الأخلاقية للحيوانات"PETA") أزياء الديناصورات برسالة: تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان أمر بدائي، قم بالسير فوق جسر الألفية في لندن، إنجلترا 18 يناير 2023. "فيجيناري" (نباتي) - هي حملة عالمية سنوية تروّج للنباتيين لشهر يناير/ كانون الثاني لمساعدة الحيوانات، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الصحة الشخصية للفرد.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورامرأة في معرض لمنحوتات من الجليد في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 14 يناير 2023
امرأة في معرض لمنحوتات من الجليد في حديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 14 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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امرأة في معرض لمنحوتات من الجليد في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 14 يناير 2023
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