أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2023 / Alain Jocard تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64. انطلق يوم من الإضرابات والاحتجاجات في فرنسا في 19 يناير / كانون الثاني، بهدف تعطيل النقل والتعليم في جميع أنحاء البلاد في محاكمة للحكومة حيث يعارض العمال تعديل نظام المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.