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أردوغان يعتزم إسقاط الديون عن ملايين الأتراك
أردوغان يعتزم إسقاط الديون عن ملايين الأتراك
يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عما يمكن أن تكون أغلى هدية لمواطنيه قبل الانتخابات، حيث يخطط لإعفاء الملايين منهم من الديون. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:47+0000
2023-01-20T15:47+0000
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رجب طيب أردوغان
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وبموجب الاقتراح، الذي حدده حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الجمعة، ستقوم الحكومة بإلغاء مدفوعات الفائدة المتراكمة من قبل المستهلكين حتى اليوم الأخير من عام 2022، ويسمح أيضا بإعادة هيكلة شاملة للديون مثل قروض الطلاب والغرامات الإدارية وفواتير المياه.وقال بولنت توران، القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان لوكالة "بلومبيرغ" إنه من المرجح أن يعلن أردوغان مزيدا من التفاصيل "في غضون أيام قليلة". تعقد الانتخابات بعد نحو 5 أشهر من الآن.تواصل الحكومة التركية برامج الدعم والتحفيز لمواطنيها الذين يعانون من ضائقة مالية، حيث تحاول البلاد الخروج من واحدة من أكبر أزمات التضخم في العالم.رفعت تركيا بالفعل الحد الأدنى للأجور لهذا العام بنسبة 55%، ووعدت بالتقاعد المبكر لأكثر من مليوني موظف، وهو قرار من المتوقع أن يكلف الحكومة نحو 13 مليار دولار، كما رفعت معاشات التقاعد وأجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 30% وقد تشهد زيادة مؤقتة في يوليو/ تموز.بينما ثبت أن هذه المساعدات باهظة الثمن، فإن الحكومة لديها القدرة على تمويل سياسة مالية أكثر مرونة بعد إنهاء عام 2022 بعجز في الميزانية أقل بكثير مما كان متوقعا.
https://sputnikarabic.ae/20221229/تركيا-تلغي-شرط-سن-التقاعد-وتسمح-لمليوني-مواطن-بمغادرة-وظائفهم-1071746259.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعتزم إسقاط الديون عن ملايين الأتراك

15:47 GMT 20.01.2023
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© twitter.com/RTErdogan
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يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عما يمكن أن تكون أغلى هدية لمواطنيه قبل الانتخابات، حيث يخطط لإعفاء الملايين منهم من الديون.
وبموجب الاقتراح، الذي حدده حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الجمعة، ستقوم الحكومة بإلغاء مدفوعات الفائدة المتراكمة من قبل المستهلكين حتى اليوم الأخير من عام 2022، ويسمح أيضا بإعادة هيكلة شاملة للديون مثل قروض الطلاب والغرامات الإدارية وفواتير المياه.
وقال بولنت توران، القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان لوكالة "بلومبيرغ" إنه من المرجح أن يعلن أردوغان مزيدا من التفاصيل "في غضون أيام قليلة". تعقد الانتخابات بعد نحو 5 أشهر من الآن.
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
تركيا تلغي شرط سن التقاعد وتسمح لمليوني مواطن بمغادرة وظائفهم
29 ديسمبر 2022, 17:47 GMT
تواصل الحكومة التركية برامج الدعم والتحفيز لمواطنيها الذين يعانون من ضائقة مالية، حيث تحاول البلاد الخروج من واحدة من أكبر أزمات التضخم في العالم.
رفعت تركيا بالفعل الحد الأدنى للأجور لهذا العام بنسبة 55%، ووعدت بالتقاعد المبكر لأكثر من مليوني موظف، وهو قرار من المتوقع أن يكلف الحكومة نحو 13 مليار دولار، كما رفعت معاشات التقاعد وأجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 30% وقد تشهد زيادة مؤقتة في يوليو/ تموز.
بينما ثبت أن هذه المساعدات باهظة الثمن، فإن الحكومة لديها القدرة على تمويل سياسة مالية أكثر مرونة بعد إنهاء عام 2022 بعجز في الميزانية أقل بكثير مما كان متوقعا.
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