أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amirأساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amir
نفذ أساتذة الدوام المسائي المخصص لتعليم الطلاب غير اللبنانيين اعتصاما أمام مقر اليونيسف في بيروت، اليوم الجمعة، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية بالدولار الأمريكي.
وقالت سمر عزو، مؤسسة لجنة أساتذة الدوام المسائي في لبنان إن "مطالبنا بسيطة وهي أن نعيش معيشة كريمة، ونريد مستحقاتنا".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أضافت أن "الأستاذ لكي يعيش بكرامة لا يكفيه دولارين، للأسف الأستاذ لم يعد باستطاعته الوصول إلى مدرسته لأنهم لم يدفعوا له بدل نقل على الرغم من أن وزير التربية أصدر تعميمًا بهذا الخصوص العام الماضي بأن نأخذ بدل نقل وحتى الآن لم نحصل على بدل نقل عن العام الفائت".
وأشارت عزو إلى أنه "ما زال 1500 أستاذ لم يتقاضوا مستحقات العام الفائت، نريد حوافز 90 دولار وكثر لم يأخذوها ولا نعلم السبب، تصل الداتا صفر إلى وزارة التربية، وهذا العام لا نستطيع القبول بـ 100 ألف ليرة لبنانية نحن نتحدث مع اليونيسف ونتمنى عليها مثلما تدعم التعليم بكل العالم أن تدعم التعليم في لبنان لنستطيع الاستمرار بتعليم طلابنا إن كان لبنانيين أو سوريين، وكلهم بالنهاية طلاب بالنسبة لنا".
© Sputnik . Zahra Al Amirأساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amir
وأوضحت أنه "لدينا رسالة لكي نؤديها ولكن لا يمكن تأديتها من دون أن نؤمن لأطفالنا العيش والأكيد أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا".
بدورها تقول المدرسة فاطمة الحاج حسن لـ"سبوتنيك":"نحن ندرس منذ أكثر من 8 سنوات بدوام مسائي لطلاب اللاجئين السوريين، أموالنا تأتي بالدولار من اليونيسف ونتقضاها باللبناني من وزارة التربية ويقتطعون منها قسم، وحاليًا أصبح هناك فرق كبير بالدولار وما زالات رواتبنا بالليرة اللبنانية ومن دون بدل نقل ومن دون راتب شهري".
وأضافت:"نحن مهددون دائمًا لأن رواتبنا سنوية وبالتالي قيمة رواتبنا تنخفض، نريد رواتبنا من اليونيسف بالدولار الأمريكي شهريًا".
© Sputnik . Zahra Al Amirأساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amir
هذا ويواجه الأطفال في المدارس الرسمية في لبنان انقطاعًا عن التعلم بسبب إضراب الأساتذة، فيما شددت اليونيسف في بيان لها على إيلاء الأولوية للتعليم واتخاذ خطوات فورية لفتح المدارس الرسمية.
وأضافت أنه "لا يجوزعلى الأطفال الانقطاع عن التعليم، وعلى المدارس أن تبقي أبوابها مفتوحة أمامهم، ونواصل مع شركائنا الدوليين، مناصرة المصلحة الفضلى للأطفال في لبنان، كما قدمت بدورها وزارة التربية والتعليم العالي اقتراح للإستجابة للحاجات الفورية بهدف إعادة جميع الأطفال إلى المدرسة".
© Sputnik . Zahra Al Amirأساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين يعتصمون أمام مقر اليونيسف في بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amir
ودعت اليونيسف "جميع المعنيين، اليوم أكثر من أي وقت مضى على إعطاء الأولوية لتدارك وقوع كارثة تعلّمية"، مضيفة:"ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا المتينة مع وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة اللبنانية للحفاظ على المدارس آمنة ومفتوحة وضمان عودة جميع الأطفال إلى مقاعدهم".
يذكر أن التعليم في المدارس الرسمية بدوامين، دوام صباحي للطلاب اللبنانيين وآخر مسائي للطلاب الغير لبنانيين.