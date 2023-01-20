https://sputnikarabic.ae/20230120/ألمانيا-بصدد-حسم-قرارها-بشأن-إمداد-أوكرانيا-بدبابات-من-صنعها-1072490410.html

ألمانيا بصدد حسم قرارها بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات من صنعها

ألمانيا بصدد حسم قرارها بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات من صنعها

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه سيتم، اليوم الجمعة، البت في مسألة توريد الدبابات الألمانية الصنع لأوكرانيا من قبل دول ثالثة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T00:01+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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سبوتنيك. جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، أمس الخميس، قال فيها إن بلاده قد ترسل دباباتها ألمانية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا.وأوضح وزير الدفاع الألماني، أمس الخميس، في مقابلة مع محطة التلفزيون الألمانية "إيه.آر.دي" ردا على سؤال عما إذا كانت برلين ستسمح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات ليوبارد "سيتضح الأمر في الساعات القليلة المقبلة أو غدا."واستشهد بيستوريوس بكمية الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا، مؤكدا أنه "من المستحيل تجاهل الاتهامات" بأن ألمانيا لا تفعل ما يكفي لأوكرانيا.يشار إلى أنه من أجل إرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، تحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير، وقد تعمل دبابات ليوبارد لدى جيوش إسبانيا واليونان والدنمارك، بالإضافة إلى ألمانيا وبولندا وفنلندا.وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح مفاوضات السلام، وسيكون له تأثير ضار على الصراع.يذكر أن النواب الألمان في البوندستاغ امتنعوا عن التصويت على توريد دبابات "ليوبارد" المحلية الصنع إلى أوكرانيا، حيث رفض غالبية أعضاء البرلمان القيام بذلك وأيدوا نقل مشروع القرار إلى اللجان المختصة.وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن مشروع القرار اقترح السماح بإرسال دبابات "ليوبارد 1" إلى كييف من مخزونات ألمانيا أو دول ثالثة، وكذلك لحل مسألة نقل دبابة "ليوبارد 2" وأطقم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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