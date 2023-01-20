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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/ألمانيا-بصدد-حسم-قرارها-بشأن-إمداد-أوكرانيا-بدبابات-من-صنعها-1072490410.html
ألمانيا بصدد حسم قرارها بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات من صنعها
ألمانيا بصدد حسم قرارها بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات من صنعها
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه سيتم، اليوم الجمعة، البت في مسألة توريد الدبابات الألمانية الصنع لأوكرانيا من قبل دول ثالثة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T00:01+0000
2023-01-20T00:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، أمس الخميس، قال فيها إن بلاده قد ترسل دباباتها ألمانية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا.وأوضح وزير الدفاع الألماني، أمس الخميس، في مقابلة مع محطة التلفزيون الألمانية "إيه.آر.دي" ردا على سؤال عما إذا كانت برلين ستسمح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات ليوبارد "سيتضح الأمر في الساعات القليلة المقبلة أو غدا."واستشهد بيستوريوس بكمية الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا، مؤكدا أنه "من المستحيل تجاهل الاتهامات" بأن ألمانيا لا تفعل ما يكفي لأوكرانيا.يشار إلى أنه من أجل إرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، تحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير، وقد تعمل دبابات ليوبارد لدى جيوش إسبانيا واليونان والدنمارك، بالإضافة إلى ألمانيا وبولندا وفنلندا.وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح مفاوضات السلام، وسيكون له تأثير ضار على الصراع.يذكر أن النواب الألمان في البوندستاغ امتنعوا عن التصويت على توريد دبابات "ليوبارد" المحلية الصنع إلى أوكرانيا، حيث رفض غالبية أعضاء البرلمان القيام بذلك وأيدوا نقل مشروع القرار إلى اللجان المختصة.وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن مشروع القرار اقترح السماح بإرسال دبابات "ليوبارد 1" إلى كييف من مخزونات ألمانيا أو دول ثالثة، وكذلك لحل مسألة نقل دبابة "ليوبارد 2" وأطقم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

ألمانيا بصدد حسم قرارها بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات من صنعها

00:01 GMT 20.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnليوبارد 2
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه سيتم، اليوم الجمعة، البت في مسألة توريد الدبابات الألمانية الصنع لأوكرانيا من قبل دول ثالثة.
سبوتنيك. جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، أمس الخميس، قال فيها إن بلاده قد ترسل دباباتها ألمانية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا.
وأوضح وزير الدفاع الألماني، أمس الخميس، في مقابلة مع محطة التلفزيون الألمانية "إيه.آر.دي" ردا على سؤال عما إذا كانت برلين ستسمح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات ليوبارد "سيتضح الأمر في الساعات القليلة المقبلة أو غدا."
واستشهد بيستوريوس بكمية الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا، مؤكدا أنه "من المستحيل تجاهل الاتهامات" بأن ألمانيا لا تفعل ما يكفي لأوكرانيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
18 يناير, 13:35 GMT
يشار إلى أنه من أجل إرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، تحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير، وقد تعمل دبابات ليوبارد لدى جيوش إسبانيا واليونان والدنمارك، بالإضافة إلى ألمانيا وبولندا وفنلندا.
وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح مفاوضات السلام، وسيكون له تأثير ضار على الصراع.
يذكر أن النواب الألمان في البوندستاغ امتنعوا عن التصويت على توريد دبابات "ليوبارد" المحلية الصنع إلى أوكرانيا، حيث رفض غالبية أعضاء البرلمان القيام بذلك وأيدوا نقل مشروع القرار إلى اللجان المختصة.
وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن مشروع القرار اقترح السماح بإرسال دبابات "ليوبارد 1" إلى كييف من مخزونات ألمانيا أو دول ثالثة، وكذلك لحل مسألة نقل دبابة "ليوبارد 2" وأطقم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:10 GMT
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