https://sputnikarabic.ae/20230120/ألمانيا-تبتكر-ذريعة-جديدة-لعدم-تسليم-أوكرانيا-دبابات-1072507629.html
ألمانيا تبتكر "ذريعة" جديدة لعدم تسليم أوكرانيا دبابات
ألمانيا تبتكر "ذريعة" جديدة لعدم تسليم أوكرانيا دبابات
أعلن نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أن ألمانيا مترددة في الاستجابة للمطالب الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، حيث أن للبلاد... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:00+0000
2023-01-20T11:00+0000
2023-01-20T11:06+0000
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وأشار هابك إلى أن برلين لا تستطيع بالتأكيد بدء مثل هذه العملية من تلقاء نفسها، لذا فإنها ستنتظر مثل هذه القرارات من زعيم التحالف المناهض لروسيا - الولايات المتحدة.وقال هابك على قناة "بلومبرغ تي في": "إذا قررت أمريكا أنها ستزود أوكرانيا بالدبابات القتالية، فإن هذا سيسهل الأمر على ألمانيا. أنت تعرف تاريخنا، ولأسباب واضحة، نحن مترددين بعض الشيء في التفكير في هذا الأمر".في وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت التقارير أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تريد تشكيل تحالف للضغط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بالدبابات. وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن التحالف، الذي من المرجح أن تقوده بولندا، قد يتخذ خطواته الأولى في اجتماع في قاعدة رامشتاين خلال الاجتماع الدوري لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
ألمانيا تبتكر "ذريعة" جديدة لعدم تسليم أوكرانيا دبابات
11:00 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أن ألمانيا مترددة في الاستجابة للمطالب الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، حيث أن للبلاد تاريخها الخاص.
وأشار هابك إلى أن برلين لا تستطيع بالتأكيد بدء مثل هذه العملية من تلقاء نفسها، لذا فإنها ستنتظر مثل هذه القرارات من زعيم التحالف المناهض لروسيا - الولايات المتحدة.
وقال هابك على قناة "بلومبرغ تي في": "إذا قررت أمريكا أنها ستزود أوكرانيا بالدبابات
القتالية، فإن هذا سيسهل الأمر على ألمانيا. أنت تعرف تاريخنا، ولأسباب واضحة، نحن مترددين بعض الشيء في التفكير في هذا الأمر".
في وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت التقارير أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تريد تشكيل تحالف للضغط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بالدبابات. وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن التحالف، الذي من المرجح أن تقوده بولندا، قد يتخذ خطواته الأولى في اجتماع في قاعدة رامشتاين خلال الاجتماع الدوري لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا.