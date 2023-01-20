https://sputnikarabic.ae/20230120/أمريكا-تعاقب-فاغنر-بعد-دحرها-الجيش-الأوكراني-في-سوليدار-1072529578.html
أمريكا تعاقب "فاغنر" بعد دحرها الجيش الأوكراني في سوليدار
أمريكا تعاقب "فاغنر" بعد دحرها الجيش الأوكراني في سوليدار
صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T18:43+0000
2023-01-20T18:43+0000
2023-01-20T18:46+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي، اليوم الجمعة، في إفادة صحفية: "تصنف وزارة الخزانة فاغنر كمنظمة إجرامية دولية".ويأتي ذلك بعد أن حققت مجموعة "فاغنر" القتالية الروسية، العديد من النجاحات على الأرض في منطقة العملية العسكرية لاسيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، في 13 كانون الثاني/ يناير، بيانا توضيحيا عن مجريات عملية تحرير بلدة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، كاشفة النقاب عن هوية القوات التي اقتحمت أحياء المدينة.وأوضحت الوزارة تكوين ومشاركة وحدات مختلفة من مجموعات القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من الوحدات الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة على قناتها في "تلغرام": "بخصوص الهجوم المباشر على أحياء مدينة سوليدار، التي احتلتها القوات الأوكرانية، فقد تم تنفيذ هذه المهمة القتالية بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والباسلة لمتطوعي فصائل الاقتحام في مجموعة "فاغنر".
https://sputnikarabic.ae/20230110/صحيفة-الولايات-المتحدة-قلقة-بشأن-توسع-عمليات-مجموعة-فاغنر-الروسية-في-أوروبا-وأفريقيا-1072101905.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعاقب "فاغنر" بعد دحرها الجيش الأوكراني في سوليدار
18:43 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 18:46 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية.
وقال كيربي، اليوم الجمعة، في إفادة صحفية: "تصنف وزارة الخزانة فاغنر كمنظمة إجرامية دولية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات الأسبوع المقبل ضد "فاغنر" و "شبكات الدعم في العديد من القارات".
ويأتي ذلك بعد أن حققت مجموعة "فاغنر" القتالية الروسية، العديد من النجاحات على الأرض في منطقة العملية العسكرية لاسيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، في 13 كانون الثاني/ يناير، بيانا توضيحيا عن مجريات عملية تحرير بلدة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، كاشفة النقاب عن هوية القوات التي اقتحمت أحياء المدينة.
وأوضحت الوزارة تكوين ومشاركة وحدات مختلفة من مجموعات القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من الوحدات الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة
على قناتها في "تلغرام": "بخصوص الهجوم المباشر على أحياء مدينة سوليدار، التي احتلتها القوات الأوكرانية، فقد تم تنفيذ هذه المهمة القتالية بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والباسلة لمتطوعي فصائل الاقتحام في مجموعة "فاغنر".