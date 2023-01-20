https://sputnikarabic.ae/20230120/إعطاء-أوكرانيا-أسلحة-حديثة-من-الناتو-لا-يغير-قواعد-اللعبة-1072501755.html
تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة من الناتو لا يغير قواعد اللعبة
تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة من الناتو لا يغير قواعد اللعبة
صرح المقدم في الجيش الأمريكى دانيال ديفيس، أن الشحنات الجديدة من المعدات والأسلحة الغربية لن تتمكن من مساعدة كييف، على الرغم من توقعات الناتو وأوكرانيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:49+0000
2023-01-20T08:49+0000
2023-01-20T08:53+0000
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شدد المقدم على أن توافر معدات أكثر تطوراً للجيش الأوكراني لا يكفي للنجاح في الصراع. في الوقت نفسه، يثق الكثيرون في الناتو من أن مسار المعارك يمكن أن يتغير لصالح كييف بفضل الإمدادات الجديدة، حسب مجلة "19فورتي فايف".وأشار ديفيس إلى أن الاستخدام الفعال لأي سلاح يتطلب الخبرة والتدريب المناسب، وكذلك الوقود والذخيرة، وإلا فإن أفضل الأسلحة ستصبح غير صالحة للاستخدام على الجبهة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة من الناتو لا يغير قواعد اللعبة
08:49 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 08:53 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
صرح المقدم في الجيش الأمريكى دانيال ديفيس، أن الشحنات الجديدة من المعدات والأسلحة الغربية لن تتمكن من مساعدة كييف، على الرغم من توقعات الناتو وأوكرانيا.
شدد المقدم على أن توافر معدات أكثر تطوراً للجيش الأوكراني لا يكفي للنجاح
في الصراع. في الوقت نفسه، يثق الكثيرون في الناتو من أن مسار المعارك يمكن أن يتغير لصالح كييف بفضل الإمدادات الجديدة، حسب مجلة "19فورتي فايف".
يقول المقال: "لكن الفحص الدقيق للأسلحة المقترحة والفهم العميق لكيفية عمل المركبات المدرعة الحديثة يجب أن يغير التوقعات".
وأشار ديفيس إلى أن الاستخدام الفعال لأي سلاح يتطلب الخبرة والتدريب المناسب، وكذلك الوقود والذخيرة، وإلا فإن أفضل الأسلحة ستصبح غير صالحة للاستخدام على الجبهة.