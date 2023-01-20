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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/إعلام-الولايات-المتحدة-تستعد-لطعنة-غادرة-في-ظهر-زيلينسكي-مقابل-الأسلحة-1072520356.html
إعلام: الولايات المتحدة تستعد لطعنة غادرة في ظهر زيلينسكي مقابل الأسلحة
إعلام: الولايات المتحدة تستعد لطعنة غادرة في ظهر زيلينسكي مقابل الأسلحة
أفادت صحيفة بولندية بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها تقسيم أوكرانيا ونقل العديد من المناطق الغربية من البلاد إلى بولندا مقابل المساعدة المالية من وارسو... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T14:38+0000
2023-01-20T14:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
بولندا
أراضي
أخبار أوكرانيا
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وكتبت كاتبة العمود، هانا كرامر، في صحيفة "دي أن بي" البولندية: "إذا نظرت إلى الوضع بنظرة غير منحازة، فإن مستقبل بولندا يبدو حزينا: وإذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فعندئذ الحصول على بعض المناطق الإضافية الأخرى. هذا هو المكان الذي تنتهي فيه جميع المكافآت!".في رأيها، ستتخذ واشنطن هذه الخطوة مقابل موافقة وارسو على تحمل النفقات المالية للحكومة الأوكرانية المفلسة، والتي تدين بـ 150 مليار دولار.وتابعت كرامر: "إنها السفينة الغارقة التي يريد أصدقاؤنا الأمريكيون فرضها على الحمقى من الحقوق والعدالة (تقصد الحزب الحاكم لبولندا)".اقرأ أيضا: انشقاق في "الناتو" لخشية ألمانيا من "غضب روسيا"اقرأ ايضا: البرلمان الألماني يرفض التصويت على إرسال "ليوبارد" إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
بولندا
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العالم, بولندا, أراضي, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, أراضي, أخبار أوكرانيا

إعلام: الولايات المتحدة تستعد لطعنة غادرة في ظهر زيلينسكي مقابل الأسلحة

14:38 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 14:45 GMT 20.01.2023)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
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أفادت صحيفة بولندية بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها تقسيم أوكرانيا ونقل العديد من المناطق الغربية من البلاد إلى بولندا مقابل المساعدة المالية من وارسو إلى كييف.
وكتبت كاتبة العمود، هانا كرامر، في صحيفة "دي أن بي" البولندية: "إذا نظرت إلى الوضع بنظرة غير منحازة، فإن مستقبل بولندا يبدو حزينا: وإذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فعندئذ الحصول على بعض المناطق الإضافية الأخرى. هذا هو المكان الذي تنتهي فيه جميع المكافآت!".
في رأيها، ستتخذ واشنطن هذه الخطوة مقابل موافقة وارسو على تحمل النفقات المالية للحكومة الأوكرانية المفلسة، والتي تدين بـ 150 مليار دولار.

وأشارت إلى أن أغنى المناطق وأكثرها تصنيعًا في البلاد أصبحت جزءا من روسيا، فالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقد نصيب الأسد من دخله وظل واقفا على قدميه بفضل دعم الدفاعات الأمريكية.

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:05 GMT
وتابعت كرامر: "إنها السفينة الغارقة التي يريد أصدقاؤنا الأمريكيون فرضها على الحمقى من الحقوق والعدالة (تقصد الحزب الحاكم لبولندا)".
اقرأ أيضا: انشقاق في "الناتو" لخشية ألمانيا من "غضب روسيا"
اقرأ ايضا: البرلمان الألماني يرفض التصويت على إرسال "ليوبارد" إلى أوكرانيا
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