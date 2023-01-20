https://sputnikarabic.ae/20230120/إيران-أمريكا-تعطل-المفاوضات-النووية-ونحن-مستعدون-لاستكمالها-دون-شروط-1072508383.html
إيران: أمريكا تعطل المفاوضات النووية ونحن مستعدون لاستكمالها دون شروط
إيران: أمريكا تعطل المفاوضات النووية ونحن مستعدون لاستكمالها دون شروط
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران جاهزة للوصول إلى نقطة النهاية في المفاوضات النووية دون شروط مسبقة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:12+0000
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2023-01-20T11:12+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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جاء ذلك في مقابلة للوزير الإيراني مع قناة "تي آر تي" التركية، أمس الخميس.وتابع "الأمريكيون يرسلون لنا رسائل بأنهم مستعدون لاتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي، ومن ناحية أخرى، يوجهون رسالة إلى المتظاهرين في إيران مفادها أن أولويتنا ليست خطة العمل الشاملة المشتركة، بل الوضع في إيران وأعمال الشغب فيها".وكانت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، قد تعثرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".يذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني
إيران: أمريكا تعطل المفاوضات النووية ونحن مستعدون لاستكمالها دون شروط
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران جاهزة للوصول إلى نقطة النهاية في المفاوضات النووية دون شروط مسبقة.
جاء ذلك في مقابلة للوزير الإيراني مع قناة "تي آر تي" التركية، أمس الخميس.
وأضاف "لقد اقتربنا عدة مراحل من الخطوات النهائية للوصول إلى الاتفاق، لكن في هذه المراحل، كان الجانب الأمريكي يطرح أحيانا أفكارا أو أعذارا".
وتابع "الأمريكيون يرسلون لنا رسائل بأنهم مستعدون لاتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي
، ومن ناحية أخرى، يوجهون رسالة إلى المتظاهرين في إيران مفادها أن أولويتنا ليست خطة العمل الشاملة المشتركة، بل الوضع في إيران وأعمال الشغب فيها".
21 ديسمبر 2022, 07:13 GMT
وأوضح "نحن الآن في مرحلة ما زالت واشنطن تتحدث فيها عن ضرورة التوصل إلى اتفاق عبر القناة الدبلوماسية، ونحن مستعدون للوصول إلى النقطة النهائية للاتفاق دون شروط مسبقة في إطار المفاوضات التي جرت في الماضي، وفق نظرة واقعية واحترام حقوق ومصالح إيران الوطنية".
وكانت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، قد تعثرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة
وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية
اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
يذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.