https://sputnikarabic.ae/20230120/إيران-اتفاقية-لتأسيس-الرابطة-الدولية-للنساء-المؤثرات-1072529400.html

إيران... اتفاقية لتأسيس الرابطة الدولية للنساء المؤثرات

إيران... اتفاقية لتأسيس الرابطة الدولية للنساء المؤثرات

توصل المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات، الذي عقد اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران، ‏إلى اتفاق لإنشاء الرابطة الدولية للنساء المؤثرات.‏ 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T18:38+0000

2023-01-20T18:38+0000

2023-01-20T18:38+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102971/11/1029711176_0:370:2048:1522_1920x0_80_0_0_2fdd2aecd2acecd07ed06a49e1e4fce5.jpg

واقترحت إيران تشكيل الرابطة والموافقة عليها، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأنها من قبل المشاركين في المؤتمر، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وحضر المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات في طهران 300 ضيف أجنبي، من سوريا، وروسيا، ولبنان، والصين، وأستراليا، وسريلانكا، وتايلاند، وباكستان، والكاميرون وصربيا، وأرمينيا، والسويد، وبلغاريا، وجنوب أفريقيا، وسوريا، ولبنان، وروسيا، بما في ذلك 70 مسؤولة من النساء.ومن الجانب السوري، شارك في المؤتمر الدولي الأولي للنساء المؤثرات، الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، ممثلة لأسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري، بشار الأسد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وفي الاجتماع، قام أزواج رؤساء ورؤساء وزراء الدول الأجنبية، بالتعليق على مجال المرأة وكيفية تنفيذ المذكرة المشتركة.وانعقد المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات في طهران على 3 مستويات: الشخصيات الثقافية والعلمية والمشاهير، والوزراء، والسيدات الأوائل.وأكدت نساء من دول مختلفة في الاجتماع، أن إيران لها دور فعال وإمكانيات كبيرة للمجتمع الدولي.ومن المناهج الأخرى التي ذكرها المشاركون في الاجتماع، الدفاع عن حقوق المرأة، وتوسيع فرص تواجدها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الظلم ضد المرأة.بينما ذكرت السيدات الأوائل في المؤتمر الدولي للنساء المؤثرات، أنه يجب عليهن أن يتحدن للتغلب على مشاكل المرأة، وإعداد خارطة الطريق المناسبة.

https://sputnikarabic.ae/20230118/-تايوان-تسمح-للنساء-بالانضمام-لقوات-الاحتياط-على-خلفية-التوتر-مع-الصين-1072430613.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم