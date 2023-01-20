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https://sputnikarabic.ae/20230120/اعتقال-مدافع-المنتخب-البرازيلي-داني-ألفيس-في-برشلونة-1072511952.html
اعتقال مدافع المنتخب البرازيلي داني ألفيس في برشلونة
اعتقال مدافع المنتخب البرازيلي داني ألفيس في برشلونة
اعتُقل داني ألفيس، مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T12:30+0000
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وأعلنت شرطة كتالونيا أن ألفيس (39 عاما)، الذي نفى هذه المزاعم في وقت سابق، سيمثل أمام قاض في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة أسوشيتد برس.ووصلت الشرطة إلى المكان للحصول على أقوال السيدة، وحررت شكوى رسمية بشأن الاعتداء الجنسي في الثاني من يناير/ كانون الثاني.من جهته، قال ألفيس في مقابلة مع محطة أنتينا 3 التلفزيونية في وقت سابق هذا الشهر إنه كان في الملهى برفقة أشخاص آخرين ونفى ارتكاب مثل هذا التصرف.ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخب.
https://sputnikarabic.ae/20220207/البرازيلي-ألفيس-يحقق-رقما-تاريخيا-مع-برشلونة-بعد-مباراة-أتلتيكو-مدريد-1058156958.html
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رياضة, أخبار البرازيل , نادي برشلونة
رياضة, أخبار البرازيل , نادي برشلونة

اعتقال مدافع المنتخب البرازيلي داني ألفيس في برشلونة

12:30 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 20.01.2023)
© Sputnik . Aleksey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوراللاعب البرازيلي داني ألفيس، مراسم حفل توزيع أفضل جوائز الفيفا لعام 2018
اللاعب البرازيلي داني ألفيس، مراسم حفل توزيع أفضل جوائز الفيفا لعام 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Aleksey Filippov
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اعتُقل داني ألفيس، مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.
وأعلنت شرطة كتالونيا أن ألفيس (39 عاما)، الذي نفى هذه المزاعم في وقت سابق، سيمثل أمام قاض في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقالت صاحبة الدعوى للشرطة إن نجم برشلونة السابق لمسها أسفل ملابسها الداخلية دون رضاها في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، فأبلغت أفراد الأمن في الملهى، ثم تم إبلاغ الشرطة.

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ووصلت الشرطة إلى المكان للحصول على أقوال السيدة، وحررت شكوى رسمية بشأن الاعتداء الجنسي في الثاني من يناير/ كانون الثاني.
من جهته، قال ألفيس في مقابلة مع محطة أنتينا 3 التلفزيونية في وقت سابق هذا الشهر إنه كان في الملهى برفقة أشخاص آخرين ونفى ارتكاب مثل هذا التصرف.
وأوضح لاعب بوماس المكسيكي حاليا "كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة. كيف يمكنني فعل هذا لامرأة؟ (بالطبع) لا".
ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخب.
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