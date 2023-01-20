https://sputnikarabic.ae/20230120/اكتشاف-أطلال-أثرية-جنوبي-الصين-تعود-لأكثر-من-200-سنة-قبل-الميلاد-1072518418.html
اكتشاف أطلال أثرية جنوبي الصين تعود لأكثر من 200 سنة قبل الميلاد
اكتشاف أطلال أثرية جنوبي الصين تعود لأكثر من 200 سنة قبل الميلاد
اكتشف علماء آثار ما مجموعه 184 من الأطلال القديمة التي تعود إلى فترة تتراوح بين عهد أسرة هان (202 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد) وعهد أسرة تشينغ (1644-1911)،... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T13:23+0000
2023-01-20T13:23+0000
2023-01-20T13:23+0000
العالم
منوعات
سرقة آثار
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048364661_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_19eb998387e332be8a2b008f3135d7c3.jpg
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأنه تم العثور على الأطلال في موقع بناء لمشروع توسعة مستشفى، وبدأت أعمال التنقيب الأثري في يونيو/حزيران 2022.كما اكتُشف في الموقع أيضا قنوات للصرف الصحي وآبار، وخنادق متراكمة بالأصداف، وخنادق وسدود من عهد الأسرتين المذكورتين.وفي الوقت نفسه، تم اكتشاف أكثر من 300 قطعة من الآثار الثقافية، منها أنابيب مياه فخارية وأوعية وأواني وبلاط.وأضافت الوكالة أن علماء الآثار عثروا على ثلاثة قبور تعود إلى عهد أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 25 بعد الميلاد)، يضم اثنان منها بقايا لهياكل عظمية بشرية.وقال علماء الآثار إن "مواد البناء والعدد الكبير من بلاط الأسقف المكدسة من قبل الناس أكدت وجود هياكل مبان عالية المستوى والاكتشافات الجديدة لها أهمية كبيرة في دراسة التنمية الحضرية وتغير البيئة الجغرافية التاريخية لمدينة قوانغتشو".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048364661_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_be16a0acb1115aace459a3ffc10e9efc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات, سرقة آثار, الصين
العالم, منوعات, سرقة آثار, الصين
اكتشاف أطلال أثرية جنوبي الصين تعود لأكثر من 200 سنة قبل الميلاد
تابعنا عبر
اكتشف علماء آثار ما مجموعه 184 من الأطلال القديمة التي تعود إلى فترة تتراوح بين عهد أسرة هان (202 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد) وعهد أسرة تشينغ (1644-1911)، ومجموعة من الآثار الثقافية في مدينة قوانغتشو جنوبي الصين.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأنه تم العثور على الأطلال في موقع بناء لمشروع توسعة مستشفى، وبدأت أعمال التنقيب الأثري في يونيو/حزيران 2022.
كما اكتُشف في الموقع أيضا قنوات للصرف الصحي وآبار، وخنادق متراكمة بالأصداف، وخنادق وسدود من عهد الأسرتين المذكورتين.
وفي الوقت نفسه، تم اكتشاف أكثر من 300 قطعة من الآثار الثقافية، منها أنابيب مياه فخارية وأوعية وأواني وبلاط.
وأضافت الوكالة أن علماء الآثار عثروا على ثلاثة قبور تعود إلى عهد أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 25 بعد الميلاد)، يضم اثنان منها بقايا لهياكل عظمية بشرية.
وقال علماء الآثار إن "مواد البناء والعدد الكبير من بلاط الأسقف المكدسة من قبل الناس أكدت وجود هياكل مبان عالية المستوى والاكتشافات الجديدة لها أهمية كبيرة في دراسة التنمية الحضرية وتغير البيئة الجغرافية التاريخية لمدينة قوانغتشو".