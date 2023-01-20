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https://sputnikarabic.ae/20230120/اكتشاف-ضفدع-عملاق-بحجم-لا-مثيل-له-فيديو-1072519484.html
اكتشاف ضفدع عملاق بحجم لا مثيل له... فيديو
اكتشاف ضفدع عملاق بحجم لا مثيل له... فيديو
تتميز أستراليا بتنوع أشكال الحياة البرية وغرابتها بسبب انعزالها جغرافيا مما أدى إلى تكيف الكائنات مع الظروف الطبيعية في القارة النائية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T13:57+0000
2023-01-20T13:57+0000
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وعند ذكر أستراليا يتبادر إلى الأذهان حيوان "الكنغر" الجرابي وكلاب "الدينغو" البرية وطيور "الإيمو" العملاقة الشبيهة بالنعام.وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو من أستراليا لضفدع عملاق يبلغ من الوزن 2.7 كلغ كاسرا الرقم القياسي كأكبر ضفدع في العالم، حيث كان أكبر رقم مسجل بوزن 2.65.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

اكتشاف ضفدع عملاق بحجم لا مثيل له... فيديو

13:57 GMT 20.01.2023
© Photo / unsplash/David Clodeصنف من الضفادع الملونة
صنف من الضفادع الملونة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Photo / unsplash/David Clode
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تتميز أستراليا بتنوع أشكال الحياة البرية وغرابتها بسبب انعزالها جغرافيا مما أدى إلى تكيف الكائنات مع الظروف الطبيعية في القارة النائية.
وعند ذكر أستراليا يتبادر إلى الأذهان حيوان "الكنغر" الجرابي وكلاب "الدينغو" البرية وطيور "الإيمو" العملاقة الشبيهة بالنعام.
وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو من أستراليا لضفدع عملاق يبلغ من الوزن 2.7 كلغ كاسرا الرقم القياسي كأكبر ضفدع في العالم، حيث كان أكبر رقم مسجل بوزن 2.65.
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