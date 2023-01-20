https://sputnikarabic.ae/20230120/اكتشاف-ضفدع-عملاق-بحجم-لا-مثيل-له-فيديو-1072519484.html
اكتشاف ضفدع عملاق بحجم لا مثيل له... فيديو
اكتشاف ضفدع عملاق بحجم لا مثيل له... فيديو
تتميز أستراليا بتنوع أشكال الحياة البرية وغرابتها بسبب انعزالها جغرافيا مما أدى إلى تكيف الكائنات مع الظروف الطبيعية في القارة النائية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T13:57+0000
2023-01-20T13:57+0000
2023-01-20T13:57+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وعند ذكر أستراليا يتبادر إلى الأذهان حيوان "الكنغر" الجرابي وكلاب "الدينغو" البرية وطيور "الإيمو" العملاقة الشبيهة بالنعام.وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو من أستراليا لضفدع عملاق يبلغ من الوزن 2.7 كلغ كاسرا الرقم القياسي كأكبر ضفدع في العالم، حيث كان أكبر رقم مسجل بوزن 2.65.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071518074_0:1163:2048:2699_1920x0_80_0_0_4118313acd947f1ca22e4cde22a50ea7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
اكتشاف ضفدع عملاق بحجم لا مثيل له... فيديو
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تتميز أستراليا بتنوع أشكال الحياة البرية وغرابتها بسبب انعزالها جغرافيا مما أدى إلى تكيف الكائنات مع الظروف الطبيعية في القارة النائية.
وعند ذكر أستراليا يتبادر إلى الأذهان حيوان "الكنغر" الجرابي وكلاب "الدينغو" البرية وطيور "الإيمو" العملاقة الشبيهة بالنعام.
وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو من أستراليا لضفدع
عملاق يبلغ من الوزن 2.7 كلغ كاسرا الرقم القياسي كأكبر ضفدع في العالم، حيث كان أكبر رقم مسجل بوزن 2.65.