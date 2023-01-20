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https://sputnikarabic.ae/20230120/اكتشاف-قد-يهدد-بـتسونامي-في-قاع-البحر-المتوسط-1072493591.html
اكتشاف قد يهدد بـ"تسونامي" في قاع البحر المتوسط
اكتشاف قد يهدد بـ"تسونامي" في قاع البحر المتوسط
أظهرت دراسة غربية جديدة أن هناك "غرفة صهارة" تحت بركان كولومبو، قرب جزيرة سانتوريني اليونانية تهدد بـ"تسونامي" في قاع البحر المتوسط. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T07:08+0000
2023-01-20T07:08+0000
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وأفادت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، بأن مجموعة من الباحثين اكتشفوا أن "غرفة صهارة" الواقعة تحت البركان تشكل خطرا كبيرا، خاصة وأنه بالإمكان أن ينتج عنها انفجار بركاني شديد، قد يخرج موجات مد عاتية أو "تسونامي" في المستقبل القريب.وبحسب مجلة تابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، استخدم كاجيتان تشرابكيويتز، عالم الجيوفيزياء في "إمبريال كوليدج لندن" وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، تقنية تصوير جديدة للبراكين تنتج صورا عالية الدقة، ظهر من خلالها احتمالية وقوع انفجار بركاني قوي.وأوصى الباحثون بمراقبة البراكين البحرية النشطة الأخرى، من أجل "تحسين التقديرات المتعلقة بالوقت المحتمل لحدوث ثوران بركاني"، حيث أشاروا إلى أن الحالة الحالية لـ"غرفة صهارة" الواقعة تحت بركان كولومبو، قد تنبأ بانفجار ذا تأثير كبير في المستقبل القريب (وإن لم يكن وشيكا).واقترح الباحثون إنشاء مرصد دائم يتضمن المراقبة المستمرة للزلازل وقاع البحر، وذلك مع حاجتهم إلى بيانات أفضل حيال في الواقع تحت هذه البراكين، بدعوى أن المراقبة المستمرة تمكنهم من الحصول على تقدير أفضل لوقت حدوث ثوران بركاني.ويشار إلى أن آخر ثوران لبركان كولومبو قد وقع في العام 1650، وقتل خلاله 70 شخصا في جزيرة سانتوريني اليونانية.
https://sputnikarabic.ae/20230118/مجلة-أمريكية-تحذر-من-سلاح-روسي-مرعب-يمكنه-إغراق-بريطانيا-1072420013.html
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اليونان
اليونان

اكتشاف قد يهدد بـ"تسونامي" في قاع البحر المتوسط

07:08 GMT 20.01.2023
© liganewsشبح في البحر الأحمر
شبح في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© liganews
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أظهرت دراسة غربية جديدة أن هناك "غرفة صهارة" تحت بركان كولومبو، قرب جزيرة سانتوريني اليونانية تهدد بـ"تسونامي" في قاع البحر المتوسط.
وأفادت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، بأن مجموعة من الباحثين اكتشفوا أن "غرفة صهارة" الواقعة تحت البركان تشكل خطرا كبيرا، خاصة وأنه بالإمكان أن ينتج عنها انفجار بركاني شديد، قد يخرج موجات مد عاتية أو "تسونامي" في المستقبل القريب.
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وبحسب مجلة تابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، استخدم كاجيتان تشرابكيويتز، عالم الجيوفيزياء في "إمبريال كوليدج لندن" وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، تقنية تصوير جديدة للبراكين تنتج صورا عالية الدقة، ظهر من خلالها احتمالية وقوع انفجار بركاني قوي.
وأوصى الباحثون بمراقبة البراكين البحرية النشطة الأخرى، من أجل "تحسين التقديرات المتعلقة بالوقت المحتمل لحدوث ثوران بركاني"، حيث أشاروا إلى أن الحالة الحالية لـ"غرفة صهارة" الواقعة تحت بركان كولومبو، قد تنبأ بانفجار ذا تأثير كبير في المستقبل القريب (وإن لم يكن وشيكا).
واقترح الباحثون إنشاء مرصد دائم يتضمن المراقبة المستمرة للزلازل وقاع البحر، وذلك مع حاجتهم إلى بيانات أفضل حيال في الواقع تحت هذه البراكين، بدعوى أن المراقبة المستمرة تمكنهم من الحصول على تقدير أفضل لوقت حدوث ثوران بركاني.
ويشار إلى أن آخر ثوران لبركان كولومبو قد وقع في العام 1650، وقتل خلاله 70 شخصا في جزيرة سانتوريني اليونانية.
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