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https://sputnikarabic.ae/20230120/الأمم-المتحدة-تحتاج-20-مليون-دولار-إضافية-لإنقاذ-ناقلة-النفط-اليمنية-صافر-1072523653.html
الأمم المتحدة تحتاج 20 مليون دولار إضافية لإنقاذ ناقلة النفط اليمنية "صافر"‏
الأمم المتحدة تحتاج 20 مليون دولار إضافية لإنقاذ ناقلة النفط اليمنية "صافر"‏
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار ‏إضافية، من أجل استئجار سفينة تقوم بتحميل كل النفط الخام من... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:18+0000
2023-01-20T15:18+0000
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وقال حق خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، موضحا أن "هناك حاجة إلى مبلغ كبير من المال، وقد يكون عشرات الملايين من الدولارات أو أكثر، وما قيل لنا هو أن الزيادة تكمن في تكلفة حاوية خام كبيرة جدا، والتي تزيد عن 50% من التكلفة الأصلية، ويمكن أن تكون ما يقرب من 20 مليون دولار، ولكن هذا رقم تقريبي"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف فرحان حق: "نحاول ونسعى أيضا للحصول على بعض الدعم من مساهمين آخرين للحصول على الأموال اللازمة".وترسو ناقلة النفط "صافر"، التي تحمل حاليا أكثر من مليون برميل من النفط، قبالة ميناء الحديدة منذ عام 1988، كمنصة لتخزين النفط الخام وتفريغه، وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن الناقلة المتحللة تشكل تهديدا بيئيا وإنسانيا. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين إن المانحين تعهدوا بتقديم أكثر من 84 مليون دولار من التمويل المطلوب للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمنع تسرب نفطي كبير من الناقلة "صافر"، مع توقع المزيد من التمويل من القطاع الخاص قريبا.وأشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام العملية الطارئة لنقل النفط من الناقلة المتحللة إلى سفينة آمنة، هو شراء ناقلة خام كبيرة للغاية لتولي نقل النفط.وأضاف حق: "إن الأمم المتحدة تعمل على وجه السرعة مع وسيط بحري وشركاء آخرين لإيجاد حل عملي، وتظل واثقة من أن العمل يمكن أن يبدأ خلال الأشهر المقبلة".وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2021، أعلنت الأمم المتحدة، تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة الطوارئ من خطة إنقاذ الناقلة "صافر" بأكثر من 77 مليون دولار أمريكي. وأكدت أنه بالإمكان البدء في تنفيذ المرحلة متى ما تم توفير التعهدات فعليا، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى 38 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من الخطة.وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر" 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق أربعة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20221021/أنصار-الله-تطالب-الأمم-المتحدة-بالبدء-في-تنفيذ-خطتها-لإفراغ-الناقلة-صافر-1069326727.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, العالم
منظمة الأمم المتحدة, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, العالم

الأمم المتحدة تحتاج 20 مليون دولار إضافية لإنقاذ ناقلة النفط اليمنية "صافر"‏

15:18 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / HANDOUTخزان "صافر" النفطي في اليمن
خزان صافر النفطي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
خزان "صافر" النفطي في اليمن
© AFP 2023 / HANDOUT
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار ‏إضافية، من أجل استئجار سفينة تقوم بتحميل كل النفط الخام من الناقلة المهجورة الصدئة "صافر"، ‏المرصوفة قبالة سواحل اليمن.‏
وقال حق خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، موضحا أن "هناك حاجة إلى مبلغ كبير من المال، وقد يكون عشرات الملايين من الدولارات أو أكثر، وما قيل لنا هو أن الزيادة تكمن في تكلفة حاوية خام كبيرة جدا، والتي تزيد عن 50% من التكلفة الأصلية، ويمكن أن تكون ما يقرب من 20 مليون دولار، ولكن هذا رقم تقريبي"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.
وأضاف فرحان حق: "نحاول ونسعى أيضا للحصول على بعض الدعم من مساهمين آخرين للحصول على الأموال اللازمة".
وترسو ناقلة النفط "صافر"، التي تحمل حاليا أكثر من مليون برميل من النفط، قبالة ميناء الحديدة منذ عام 1988، كمنصة لتخزين النفط الخام وتفريغه، وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن الناقلة المتحللة تشكل تهديدا بيئيا وإنسانيا.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين إن المانحين تعهدوا بتقديم أكثر من 84 مليون دولار من التمويل المطلوب للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمنع تسرب نفطي كبير من الناقلة "صافر"، مع توقع المزيد من التمويل من القطاع الخاص قريبا.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام العملية الطارئة لنقل النفط من الناقلة المتحللة إلى سفينة آمنة، هو شراء ناقلة خام كبيرة للغاية لتولي نقل النفط.
وأضاف حق: "إن الأمم المتحدة تعمل على وجه السرعة مع وسيط بحري وشركاء آخرين لإيجاد حل عملي، وتظل واثقة من أن العمل يمكن أن يبدأ خلال الأشهر المقبلة".
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
"أنصار الله" تطالب الأمم المتحدة بالبدء في تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة "صافر"
21 أكتوبر 2022, 16:31 GMT
وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2021، أعلنت الأمم المتحدة، تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة الطوارئ من خطة إنقاذ الناقلة "صافر" بأكثر من 77 مليون دولار أمريكي. وأكدت أنه بالإمكان البدء في تنفيذ المرحلة متى ما تم توفير التعهدات فعليا، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى 38 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من الخطة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر" 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق أربعة أشهر.
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