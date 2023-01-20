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https://sputnikarabic.ae/20230120/الأمين-العام-للاتحاد-السعودي-يعلق-على-اقتراب-ميسي-من-الانضمام-لأحد-أندية-المملكة-1072520477.html
الأمين العام للاتحاد السعودي يعلق على "اقتراب ميسي من الانضمام لأحد أندية المملكة"
الأمين العام للاتحاد السعودي يعلق على "اقتراب ميسي من الانضمام لأحد أندية المملكة"
علق إبراهيم بن سليمان القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، على "أنباء" اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T14:20+0000
2023-01-20T14:20+0000
مجتمع
رياضة
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أخبار السعودية اليوم
ليونيل ميسي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وكانت تقارير إعلامية سابقة، قد أشارت إلى أن ميسي (35 عاما) الذي ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الكروي الحالي، تلقى عرضا من أحد أندية دوري "روشن" السعودي.وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريح لجريدة "ماركا" الإسبانية: "في هذه اللحظة لا نعرف شيئا عن احتمال وصول ليونيل ميسي، ولا يُمكنني أن أخفي بصفتي عضوا في الاتحاد السعودي، نود أن يكون يوما ما في دوريِّنا".ونجحت إدارة الفريق الباريسي في الاتفاق مع ميسي على كل التفاصيل المتعلقة بتجديد عقده، ولم تعد تفصلهما سوى تفاصيل صغيرة على توقيع العقد الجديد بشكل رسمي.وشارك ليونيل ميسي في المباراة المثيرة التي جمعت الباريسي بفريق "موسم الرياض"، والتي انتهت لصالح رفاق النجم الأرجنتيني بنتيجة (5-4) أمس الخميس، حيث افتتح ميسي أهداف الفريق الفرنسي، في حين سجل رونالدو الهدفين الأول والثاني لـ"موسم الرياض".
https://sputnikarabic.ae/20230119/كيف-تعامل-رونالدو-مع-ميسي-في-أول-لقاء-بين-الأسطورتين-1072484335.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ليونيل ميسي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ليونيل ميسي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

الأمين العام للاتحاد السعودي يعلق على "اقتراب ميسي من الانضمام لأحد أندية المملكة"

14:20 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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علق إبراهيم بن سليمان القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، على "أنباء" اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.
وكانت تقارير إعلامية سابقة، قد أشارت إلى أن ميسي (35 عاما) الذي ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الكروي الحالي، تلقى عرضا من أحد أندية دوري "روشن" السعودي.
وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريح لجريدة "ماركا" الإسبانية: "في هذه اللحظة لا نعرف شيئا عن احتمال وصول ليونيل ميسي، ولا يُمكنني أن أخفي بصفتي عضوا في الاتحاد السعودي، نود أن يكون يوما ما في دوريِّنا".
لاعبا كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
كيف تعامل رونالدو مع ميسي في أول لقاء بين الأسطورتين؟
أمس, 18:07 GMT

وأضاف: "فكرة الاتحاد (السعودي) دائما هي تحسين كرة القدم لدينا، وبالطبع نود أن نرى كريستيانو وميسي في نفس الدوري مرة أخرى، لكن الحقيقة هي أننا لا نعرف أي شيء الآن".

ونجحت إدارة الفريق الباريسي في الاتفاق مع ميسي على كل التفاصيل المتعلقة بتجديد عقده، ولم تعد تفصلهما سوى تفاصيل صغيرة على توقيع العقد الجديد بشكل رسمي.
وشارك ليونيل ميسي في المباراة المثيرة التي جمعت الباريسي بفريق "موسم الرياض"، والتي انتهت لصالح رفاق النجم الأرجنتيني بنتيجة (5-4) أمس الخميس، حيث افتتح ميسي أهداف الفريق الفرنسي، في حين سجل رونالدو الهدفين الأول والثاني لـ"موسم الرياض".
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