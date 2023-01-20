https://sputnikarabic.ae/20230120/الإمارات-تعلن-استضافتها-لاجتماعات-لجان-عمل-الجامعة-العربية-1072494164.html
الإمارات تعلن استضافتها لاجتماعات لجان عمل الجامعة العربية
الإمارات تعلن استضافتها لاجتماعات لجان عمل الجامعة العربية
أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، أنها ستستضيف اجتماعات الدورة الـ 54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T07:35+0000
2023-01-20T07:35+0000
2023-01-20T07:38+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جامعة الدول العربية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه من المقرر عقد الاجتماعات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة 23 - 26 يناير الجاري برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وستشمل المناقشات الرئيسية في الاجتماعات، موضوعات الأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الموضوعات المرتبطة بـأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة.ومن المتوقع أن تشارك كافة مؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والبالغ عددها 35 منظمة.كما يشارك في الاجتماعات رؤساء وأمناء أكثر من 40 اتحاداً من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الفاعلة والناشطة تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك.بدوره، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي في إطار تنسيق ومتابعة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية.وأضاف أن هذه التطورات فرضت واقعا جديداً وتحديات كبيرة تستوجب على جميع المنظمات التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها من أجل النهوض بالواقع العربي، وهو ما يستدعي أيضا مزيداً من التضافر بين تلك المنظمات وكل من القطاعين العام والخاص.
https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-في-جامعة-الدول-العربية-يكشف-عن-موضوعات-اقتصادية-مطروحة-للمناقشة-1069576753.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
الإمارات تعلن استضافتها لاجتماعات لجان عمل الجامعة العربية
07:35 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 07:38 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، أنها ستستضيف اجتماعات الدورة الـ 54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية، أنه من المقرر عقد الاجتماعات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة 23 - 26 يناير الجاري برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وستشمل المناقشات الرئيسية في الاجتماعات، موضوعات الأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الموضوعات المرتبطة بـأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة.
28 أكتوبر 2022, 12:20 GMT
ومن المتوقع أن تشارك كافة مؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والبالغ عددها 35 منظمة.
كما يشارك في الاجتماعات رؤساء وأمناء أكثر من 40 اتحاداً من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الفاعلة والناشطة تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك.
بدوره، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية
إن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي في إطار تنسيق ومتابعة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية.
وأضاف أن هذه التطورات فرضت واقعا جديداً وتحديات كبيرة تستوجب على جميع المنظمات التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها من أجل النهوض بالواقع العربي، وهو ما يستدعي أيضا مزيداً من التضافر بين تلك المنظمات وكل من القطاعين العام والخاص.