https://sputnikarabic.ae/20230120/الاتحاد-الجزائري-لكرة-القدم-يكشف-رد-فعل-رئيس-كاف-بعد-زيارته-للجزائر-1072524063.html

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكشف رد فعل رئيس "كاف" بعد زيارته للجزائر

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكشف رد فعل رئيس "كاف" بعد زيارته للجزائر

كشف جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تفاصيل زيارة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي ذُهل لما رآه من إمكانات في... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T15:40+0000

2023-01-20T15:40+0000

2023-01-20T15:40+0000

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وقال زفيزف في تصريحات للإذاعة الجزائرية: "بكل صراحة رئيس الكاف موتسيبي، وأعضاء مكتبه، لم يصدقوا ما وجدوه من إمكانيات مسخرة لإنجاح دورة كأس أمم أفريقيا للمحليين"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأضاف: "لقد تعرضوا للصدمة، ولكن بشكل إيجابي، كل شيء كان جاهزا، حتى ملعب براقي تمت تجربته قبل أيام من انطلاق البطولة، والجميع انبهر به، وبخصائصه، هذا أمر يحسب لنا، خاصة وأننا نمتلك طموحات كبيرة مستقبلا".وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن "موتسيبي أكد بأن ما تتوفر عليه الجزائر، يضاهي ما يمكن أن نجده في بلدان أوروبية، كما شدد على وجود وجه تشابه من ناحية المرافق وكثرتها، بما كان عليه الحال في كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر".وأوضح: "رئيس الكاف، وخلال الفترة الماضية، قضى فترة لا بأس بها في الجزائر، وتفقد العديد من الولايات، حيث كان يجد الإمكانيات اللازمة حاضرة دائما، لإنجاح أي محفل كروي من أعلى مستوى".ولفت زفيزف إلى أن ما يتم تقديمه من عروضه خلال منافسة أمم أفريقيا للمحليين، سيمنح الجزائر فرصة قوية لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وخلافة غينيا التي سحبت منها المنافسة بشكل رسمي من طرف الكاف.جذير بالذكر أن الجزائر، تحتضن منذ 13 يناير/ كانون الثاني إلى غاية 4 فبراير/ شباط القادم، نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

https://sputnikarabic.ae/20220717/رئيس-كاف-منتخب-الجزائر-سيكون-حاضرا-في-مونديال-2026-1065171395.html

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