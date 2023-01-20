عربي
https://sputnikarabic.ae/20230120/الاتحاد-الجزائري-لكرة-القدم-يكشف-رد-فعل-رئيس-كاف-بعد-زيارته-للجزائر-1072524063.html
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكشف رد فعل رئيس "كاف" بعد زيارته للجزائر
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكشف رد فعل رئيس "كاف" بعد زيارته للجزائر
كشف جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تفاصيل زيارة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي ذُهل لما رآه من إمكانات في... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:40+0000
2023-01-20T15:40+0000
الجزائر
رياضة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
وقال زفيزف في تصريحات للإذاعة الجزائرية: "بكل صراحة رئيس الكاف موتسيبي، وأعضاء مكتبه، لم يصدقوا ما وجدوه من إمكانيات مسخرة لإنجاح دورة كأس أمم أفريقيا للمحليين"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأضاف: "لقد تعرضوا للصدمة، ولكن بشكل إيجابي، كل شيء كان جاهزا، حتى ملعب براقي تمت تجربته قبل أيام من انطلاق البطولة، والجميع انبهر به، وبخصائصه، هذا أمر يحسب لنا، خاصة وأننا نمتلك طموحات كبيرة مستقبلا".وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن "موتسيبي أكد بأن ما تتوفر عليه الجزائر، يضاهي ما يمكن أن نجده في بلدان أوروبية، كما شدد على وجود وجه تشابه من ناحية المرافق وكثرتها، بما كان عليه الحال في كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر".وأوضح: "رئيس الكاف، وخلال الفترة الماضية، قضى فترة لا بأس بها في الجزائر، وتفقد العديد من الولايات، حيث كان يجد الإمكانيات اللازمة حاضرة دائما، لإنجاح أي محفل كروي من أعلى مستوى".ولفت زفيزف إلى أن ما يتم تقديمه من عروضه خلال منافسة أمم أفريقيا للمحليين، سيمنح الجزائر فرصة قوية لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وخلافة غينيا التي سحبت منها المنافسة بشكل رسمي من طرف الكاف.جذير بالذكر أن الجزائر، تحتضن منذ 13 يناير/ كانون الثاني إلى غاية 4 فبراير/ شباط القادم، نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.
https://sputnikarabic.ae/20220717/رئيس-كاف-منتخب-الجزائر-سيكون-حاضرا-في-مونديال-2026-1065171395.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, رياضة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, رياضة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكشف رد فعل رئيس "كاف" بعد زيارته للجزائر

15:40 GMT 20.01.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبرTelegram
كشف جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تفاصيل زيارة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي ذُهل لما رآه من إمكانات في الجزائر.
وقال زفيزف في تصريحات للإذاعة الجزائرية: "بكل صراحة رئيس الكاف موتسيبي، وأعضاء مكتبه، لم يصدقوا ما وجدوه من إمكانيات مسخرة لإنجاح دورة كأس أمم أفريقيا للمحليين"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
مشجعي منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
بطولة كأس العالم 2022
رئيس "كاف": منتخب الجزائر سيكون حاضرا في مونديال 2026‏
17 يوليو 2022, 07:54 GMT
وأضاف: "لقد تعرضوا للصدمة، ولكن بشكل إيجابي، كل شيء كان جاهزا، حتى ملعب براقي تمت تجربته قبل أيام من انطلاق البطولة، والجميع انبهر به، وبخصائصه، هذا أمر يحسب لنا، خاصة وأننا نمتلك طموحات كبيرة مستقبلا".
وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن "موتسيبي أكد بأن ما تتوفر عليه الجزائر، يضاهي ما يمكن أن نجده في بلدان أوروبية، كما شدد على وجود وجه تشابه من ناحية المرافق وكثرتها، بما كان عليه الحال في كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر".
وأوضح: "رئيس الكاف، وخلال الفترة الماضية، قضى فترة لا بأس بها في الجزائر، وتفقد العديد من الولايات، حيث كان يجد الإمكانيات اللازمة حاضرة دائما، لإنجاح أي محفل كروي من أعلى مستوى".
ولفت زفيزف إلى أن ما يتم تقديمه من عروضه خلال منافسة أمم أفريقيا للمحليين، سيمنح الجزائر فرصة قوية لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وخلافة غينيا التي سحبت منها المنافسة بشكل رسمي من طرف الكاف.
جذير بالذكر أن الجزائر، تحتضن منذ 13 يناير/ كانون الثاني إلى غاية 4 فبراير/ شباط القادم، نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала