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https://sputnikarabic.ae/20230120/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الجديدة-لأوكرانيا-تشمل-أنظمة-الدفاع-الجوي-ناسامس-1072523836.html
البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس"
البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس". 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:28+0000
2023-01-20T15:28+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لدعم أوكرانيا: "إنها (المساعدات) تشمل أنظمة ناسامس الجديدة وثمانية أنظمة دفاع جوي طراز أفينغر".كان استطلاع لشبكة "سي بي إس نيوز" أظهر أن ما يقرب من ثلثي الناخبين التابعين للحزب الجمهوري، يعارضون تقديم الكونغرس مزيدا من المساعدات لأوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، أن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات "برادلي" القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز "سترايكر" وغيرها من المعدات.وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هي المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".وأشار البيان إلى إأن الحزمة تشمل 59 مركبة "برادلي "و90 مركبة "سترايكر"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المدفعية والذخائر المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس"

15:28 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022
عواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لدعم أوكرانيا: "إنها (المساعدات) تشمل أنظمة ناسامس الجديدة وثمانية أنظمة دفاع جوي طراز أفينغر".
كان استطلاع لشبكة "سي بي إس نيوز" أظهر أن ما يقرب من ثلثي الناخبين التابعين للحزب الجمهوري، يعارضون تقديم الكونغرس مزيدا من المساعدات لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، أن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات "برادلي" القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز "سترايكر" وغيرها من المعدات.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:05 GMT
وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هي المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".
وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".
وأشار البيان إلى إأن الحزمة تشمل 59 مركبة "برادلي "و90 مركبة "سترايكر"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المدفعية والذخائر المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة.
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