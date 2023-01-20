https://sputnikarabic.ae/20230120/البنتاغون-يؤكد-عزمه-دعم-أوكرانيا-بالأسلحة-إذا-شنت-عملية-عسكرية-في-القرم-1072517682.html

"البنتاغون" يؤكد عزمه دعم أوكرانيا بالأسلحة إذا شنت عملية عسكرية في القرم

"البنتاغون" يؤكد عزمه دعم أوكرانيا بالأسلحة إذا شنت عملية عسكرية في القرم

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عزمها مواصلة دعم الجيش الأوكراني بالأسلحة إذا شن عملية عسكرية في شبه جزيرة القرم. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T12:55+0000

2023-01-20T12:55+0000

2023-01-20T12:55+0000

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وقالت مساعدة الناطق باسم الوزارة، صابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، إن "شبه جزيرة القرم جزء من الأراضي الأوكرانية، وإن "موقف الولايات المتحدة حيال هذا الأمر واضح منذ سنوات".ويذكر أنه في آذار/ مارس 2014، أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد الاستفتاء الذي أجري هناك، حيث صوت 96.77 بالمئة من الناخبين بالقرم و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا.وردا على سؤال مراسل الأناضول عمّا إذا قدمت واشنطن تكتيكات ونصائح للجيش الأوكراني بشأن استعادة شبه جزيرة القرم، قالت: "لم نمارس أي ضغط على الجيش الأوكراني بشأن كيفية تنفيذ عملياته، هذا سيكون قرار أوكرانياً".وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، فضلوا عدم كشف أسمائهم، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت في الاعتراف بأن أوكرانيا قد تحتاج إلى قدرات إضافية لضرب جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية. وأضافت "بعد شهور من المناقشات مع السلطات الأوكرانية، بدأت إدارة بايدن أخيرًا في الاعتراف بأن كييف قد تحتاج إلى قوات لضرب الأراضي الروسية، حتى لو زادت هذه الخطوة من مخاطر التصعيد".وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض حتى وقت قريب تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات ضد أهداف في شبه الجزيرة، لكن "هذا الخط بدأ الآن في التليين".وكتبت الصحيفة: "بدأت إدارة بايدن تعتقد أنه إذا أظهر الجيش الأوكراني لروسيا أن السيطرة على شبه جزيرة القرم يمكن أن تكون مهددة، فإن هذا سيعزز موقف كييف في المفاوضات المستقبلية".بالإضافة إلى ذلك، بدأت "المخاوف" بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في التراجع في البيت الأبيض، رغم أن السلطات والخبراء ما زالوا لا يستبعدون مثل هذا الاحتمال.تقول السلطات الأمريكية إنها لا تعرف كيف سيرد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إذا هاجمت أوكرانيا شبه جزيرة القرم الروسية بأسلحة أمريكية.وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية، أن التصريحات الرسمية الأمريكية، حول حق كييف في إجراء عمليات عسكرية على أراضي القرم يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.

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https://sputnikarabic.ae/20230119/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تدرس-توريد-أسلحة-لأوكرانيا-لمهاجمة-شبه-جزيرة-القرم-1072449646.html

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