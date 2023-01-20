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الخارجية الإيرانية: الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم
الخارجية الإيرانية: الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن سبب غضب "النادي العالمي للإرهابيين" من الحرس الثوري هو أنه أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:08+0000
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وأضاف كنعاني، اليوم الجمعة، في تغريدة بموقع "تويتر": "إن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو أكبر هوية إرهابية منظمة في العالم والنظام البريطاني هو مؤسسه والنظام الأمريكي هو أكبر داعم له".وتابع "سبب غضب "النادي العالمي للإرهابيين" من الحرس الثوري واضح".وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بأنه "قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230119/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-باتخاذ-إجراءات-حاسمة-لدعم-الشعب-الفلسطيني-1072483726.html
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الخارجية الإيرانية: الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم

11:08 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن سبب غضب "النادي العالمي للإرهابيين" من الحرس الثوري هو أنه أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم.
وأضاف كنعاني، اليوم الجمعة، في تغريدة بموقع "تويتر": "إن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو أكبر هوية إرهابية منظمة في العالم والنظام البريطاني هو مؤسسه والنظام الأمريكي هو أكبر داعم له".
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أمس, 17:50 GMT
وتابع "سبب غضب "النادي العالمي للإرهابيين" من الحرس الثوري واضح".
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بأنه "قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر الماضي.
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