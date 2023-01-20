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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/الخارجية-الروسية-الغرب-ينافق-بشأن-قلقه-حول-ضحايا-الصراع-في-أوكرانيا-1072528385.html
الخارجية الروسية: الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أنه غير آبه لمصيرهم. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T17:47+0000
2023-01-20T17:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية عن زاخاروفا قولها: "الغرب الجماعي ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، وهو يواصل عدم اهتمامه بمصير ضحايا قصف القوات المسلحة الأوكرانية. لم نسمع أي إدانات بشأن الضربات المنتظمة للجيش الأوكراني على المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والمرافق الاجتماعية الأخرى، واستخدام الألغام المضادة للأفراد المحظورة ضد السكان المدنيين".وأضافت أن الغرب "لا يبالي بمصير المدنيين الذين يُعرضهم نظام كييف للانتهاكات والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بسبب شبهات عدم الولاء".وخلصت زاخاروفا إلى أن، "كييف ورعاتها الغربيين، لا يرحمون سكان أوكرانيا ولا جيشها، وأنهم مستعدون للتضحية بهم جميعا تلبية لجشعهم ورغبتهم الملحة في إيذاء روسيا".ويشار إلى أن قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا تستضيف اليوم اجتماعًا لمجموعة الاتصال بشأن دعم دول الناتو وحلفائها لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى توافق على حزمة مساعدات جديدة، تتضمن دبابات.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو، حذرتها فيها من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. كما وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية، محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230119/الخارجية-الروسية-الاضطهاد-الديني-في-أوكرانيا-يؤخر-التسوية-السلمية-1072468003.html
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية: الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا

17:47 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أنه غير آبه لمصيرهم.
موسكو - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية عن زاخاروفا قولها: "الغرب الجماعي ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، وهو يواصل عدم اهتمامه بمصير ضحايا قصف القوات المسلحة الأوكرانية. لم نسمع أي إدانات بشأن الضربات المنتظمة للجيش الأوكراني على المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والمرافق الاجتماعية الأخرى، واستخدام الألغام المضادة للأفراد المحظورة ضد السكان المدنيين".
الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
الخارجية الروسية: الاضطهاد الديني في أوكرانيا يؤخر التسوية السلمية
أمس, 11:47 GMT
وأضافت أن الغرب "لا يبالي بمصير المدنيين الذين يُعرضهم نظام كييف للانتهاكات والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بسبب شبهات عدم الولاء".
وخلصت زاخاروفا إلى أن، "كييف ورعاتها الغربيين، لا يرحمون سكان أوكرانيا ولا جيشها، وأنهم مستعدون للتضحية بهم جميعا تلبية لجشعهم ورغبتهم الملحة في إيذاء روسيا".
ويشار إلى أن قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا تستضيف اليوم اجتماعًا لمجموعة الاتصال بشأن دعم دول الناتو وحلفائها لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى توافق على حزمة مساعدات جديدة، تتضمن دبابات.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:05 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو، حذرتها فيها من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. كما وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية، محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".
إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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