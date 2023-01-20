https://sputnikarabic.ae/20230120/الخارجية-الروسية-الغرب-ينافق-بشأن-قلقه-حول-ضحايا-الصراع-في-أوكرانيا-1072528385.html

الخارجية الروسية: الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا

الخارجية الروسية: الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الغرب ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أنه غير آبه لمصيرهم. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T17:47+0000

2023-01-20T17:47+0000

2023-01-20T17:47+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية عن زاخاروفا قولها: "الغرب الجماعي ينافق بشأن قلقه حول ضحايا الصراع في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، وهو يواصل عدم اهتمامه بمصير ضحايا قصف القوات المسلحة الأوكرانية. لم نسمع أي إدانات بشأن الضربات المنتظمة للجيش الأوكراني على المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والمرافق الاجتماعية الأخرى، واستخدام الألغام المضادة للأفراد المحظورة ضد السكان المدنيين".وأضافت أن الغرب "لا يبالي بمصير المدنيين الذين يُعرضهم نظام كييف للانتهاكات والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بسبب شبهات عدم الولاء".وخلصت زاخاروفا إلى أن، "كييف ورعاتها الغربيين، لا يرحمون سكان أوكرانيا ولا جيشها، وأنهم مستعدون للتضحية بهم جميعا تلبية لجشعهم ورغبتهم الملحة في إيذاء روسيا".ويشار إلى أن قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا تستضيف اليوم اجتماعًا لمجموعة الاتصال بشأن دعم دول الناتو وحلفائها لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى توافق على حزمة مساعدات جديدة، تتضمن دبابات.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو، حذرتها فيها من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. كما وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية، محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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