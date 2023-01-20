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https://sputnikarabic.ae/20230120/الرئيس-البرازيلي-لولا-دا-سيلفا-يزور-البيت-الأبيض-في-أوائل-فبراير-1072531459.html
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يزور البيت الأبيض في أوائل فبراير
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يزور البيت الأبيض في أوائل فبراير
أكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن ‏الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيزور العاصمة الأمريكية... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T20:55+0000
2023-01-20T20:55+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أستطيع أن أؤكد أننا نتطلع إلى رؤية الرئيس لولا مطلع الشهر المقبل".وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له، ودعاه إلى زيارة واشنطن لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، أن "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلي الذي تم التعبير عنه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس لولا".وأضاف البيان، أن بايدن "دان العنف والهجمات على المؤسسات الديمقراطية وعلى الانتقال السلمي للسلطة".ويأتي اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره البرازيلي، على خلفية الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق، غايير بولسونارو، مقر البرلمان وقصر الرئاسة وبعض المواقع الأخرى، واعتقلت قوات الأمن المئات من المشاركين في الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة، بينما كان الرئيس السابق موجودا في الولايات المتحدة، حيث وصل إليها قبل انتهاء صلاحياته رسميا، رافضا حضور مراسم تنصيب لولا دا سيلفا.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يزور البيت الأبيض في أوائل فبراير

20:55 GMT 20.01.2023
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
© AP Photo / Andre Penner
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أكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن ‏الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن، في بداية شهر ‏فبراير/ شباط المقبل.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أستطيع أن أؤكد أننا نتطلع إلى رؤية الرئيس لولا مطلع الشهر المقبل".
وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له، ودعاه إلى زيارة واشنطن لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.
رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتفقد الأضرار التي لحقت بقصر بلانالتو بعد أن اقتحمه أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو في برازيليا، البرازيل، 8 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
لولا دا سيلفا يتهم الشرطة في برازيليا بـ"التواطؤ" مع المحتجين وتسهيل اقتحامهم للمباني الحكومية
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وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، أن "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلي الذي تم التعبير عنه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس لولا".
وأضاف البيان، أن بايدن "دان العنف والهجمات على المؤسسات الديمقراطية وعلى الانتقال السلمي للسلطة".
ويأتي اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره البرازيلي، على خلفية الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق، غايير بولسونارو، مقر البرلمان وقصر الرئاسة وبعض المواقع الأخرى، واعتقلت قوات الأمن المئات من المشاركين في الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة، بينما كان الرئيس السابق موجودا في الولايات المتحدة، حيث وصل إليها قبل انتهاء صلاحياته رسميا، رافضا حضور مراسم تنصيب لولا دا سيلفا.
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