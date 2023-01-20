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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/السفير-أنطونوف-روسيا-تحذر-الولايات-المتحدة-من-أن-نهجها-يقود-العالم-إلى-كارثة-1072503420.html
السفير أنطونوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من أن نهجها يقود العالم إلى كارثة
السفير أنطونوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من أن نهجها يقود العالم إلى كارثة
حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة من الاستمرار بنهجها الهادف إلى إلحاق "هزيمة عسكرية بروسيا"؛ معتبرا أن... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T09:52+0000
2023-01-20T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "نحن .. نحذر واشنطن باستمرار من أن نهجها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا في ساحة المعركة، يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي.ونفى أنطونوف المزاعم المتداولة، حول أن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، واصفا إياها بأنها "فارغة وغير مسؤولة".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، إن روسيا والولايات المتحدة غير قادرتين على الحفاظ على المسار الطبيعي للمحادثات، بسبب مسار المواجهة، الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن.وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا، على خلفية الأحداث في أوكرانيا؛ حيث فرضت واشنطن جملة من العقوبات على شخصيات ومؤسسات روسية، وتستمر بتزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة، وتدفع الدول الغربية الأخرى إلى زيادة إمدادات السلاح لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230120/أنطونوف-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يشنون-حرب-هجينة-شاملة-على-روسيا-1072491452.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير أنطونوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من أن نهجها يقود العالم إلى كارثة

09:52 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة من الاستمرار بنهجها الهادف إلى إلحاق "هزيمة عسكرية بروسيا"؛ معتبرا أن ذلك يقود العالم إلى سيناريو كارثي.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "نحن .. نحذر واشنطن باستمرار من أن نهجها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا في ساحة المعركة، يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي.
ونفى أنطونوف المزاعم المتداولة، حول أن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، واصفا إياها بأنها "فارغة وغير مسؤولة".
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
أنطونوف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون "حرب هجينة شاملة" على روسيا
03:10 GMT
وأضاف الدبلوماسي الروسي، "لم يصرح أي شخص في القيادة السياسية والعسكرية الروسية بهذه الطريقة من قبل".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، إن روسيا والولايات المتحدة غير قادرتين على الحفاظ على المسار الطبيعي للمحادثات، بسبب مسار المواجهة، الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا، على خلفية الأحداث في أوكرانيا؛ حيث فرضت واشنطن جملة من العقوبات على شخصيات ومؤسسات روسية، وتستمر بتزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة، وتدفع الدول الغربية الأخرى إلى زيادة إمدادات السلاح لنظام كييف.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
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