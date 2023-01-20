https://sputnikarabic.ae/20230120/السلطات-السورية-تعلن-مقتل-أحد-قياديي-داعش-إثر-عملية-شنتها-الأجهزة-الأمنية-في-ريف-درعا-1072518527.html
السلطات السورية تعلن مقتل أحد قياديي "داعش" إثر عملية شنتها الأجهزة الأمنية في ريف درعا
السلطات السورية تعلن مقتل أحد قياديي "داعش" إثر عملية شنتها الأجهزة الأمنية في ريف درعا
أعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، مقتل أحد قياديي "داعش" في عملية شنتها الأجهزة الأمنية السورية في ريف درعا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T13:26+0000
2023-01-20T13:26+0000
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دمشق - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" عن مصدر أمني سوري قوله إن "الأجهزة الأمنية نفذت عملية أمنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي".وأضاف المصدر، أن "العملية أسفرت عن مقتل أحد متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو محمد علي الشاغوري، الملقب بأبو عمر الشاغوري، أحد القيادات المتبقية لتنظيم داعش والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".وأردف المصدر، أن "العملية أسفرت أيضا عن مقتل مرافقي الإرهابي الشاغوري، وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي بعد اقتحام مقر لهم بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة المزيريب والاشتباك المباشر معهم كما تمت مصادرة أسلحتهم الفردية".وكانت قد أعلنت الداخلية السورية، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، "مقتل ضابط برتبة رائد من مرتبات وحدة المهام الخاصة في دمشق وإصابة شرطيين اثنين من مرتبات وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين عندما انفجرت عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا لدى مرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم الوطني".وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية من تفجيرات واغتيالات ضد عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاص موالين للدولة على الرغم من عملية التسوية، التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة برعاية روسية عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230104/خبراء-داعش-أصبح-فصيلا-متقدما-لـبلاك-ووتر-في-سوريا-1071931351.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
السلطات السورية تعلن مقتل أحد قياديي "داعش" إثر عملية شنتها الأجهزة الأمنية في ريف درعا
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أعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، مقتل أحد قياديي "داعش" في عملية شنتها الأجهزة الأمنية السورية في ريف درعا.
دمشق - سبوتنيك
. ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" عن مصدر أمني سوري قوله إن "الأجهزة الأمنية نفذت عملية أمنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي".
وأضاف المصدر، أن "العملية أسفرت عن مقتل أحد متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو محمد علي الشاغوري، الملقب بأبو عمر الشاغوري، أحد القيادات المتبقية لتنظيم داعش والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".
وأردف المصدر، أن "العملية أسفرت أيضا عن مقتل مرافقي الإرهابي الشاغوري، وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي بعد اقتحام مقر لهم بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة المزيريب والاشتباك المباشر معهم كما تمت مصادرة أسلحتهم الفردية".
وكانت قد أعلنت الداخلية السورية
، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، "مقتل ضابط برتبة رائد من مرتبات وحدة المهام الخاصة في دمشق وإصابة شرطيين اثنين من مرتبات وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين عندما انفجرت عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا لدى مرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم الوطني".
وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية من تفجيرات واغتيالات ضد عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاص موالين للدولة على الرغم من عملية التسوية، التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة برعاية روسية عام 2021.