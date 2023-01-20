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السودان... لجنة التنسيق المشتركة تواصل مناقشتها من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي
السودان... لجنة التنسيق المشتركة تواصل مناقشتها من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي
تواصل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T06:40+0000
2023-01-20T06:47+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، أمس الخميس، إن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان. وأضاف أنه تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، لضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة ديسمبر.وأوضح يوسف أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه.كما تهدف أيضا إلى وضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال التهميش عنه.يذكر أن كل أطراف الاتفاق الاطاري مصممة على بلوغ اتفاق سياسي نهائي بمشاركة كل الأطراف المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بعد-انطلاق-المرحلة-النهائية-لـ-الاتفاق-الإطاري-هل-اقترب-السودان-من-حل-أزمته-السياسية؟-1072135266.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان... لجنة التنسيق المشتركة تواصل مناقشتها من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي

06:40 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 20.01.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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تواصل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، أمس الخميس، إن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان.
وأضاف أنه تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، لضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة ديسمبر.
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
بعد انطلاق المرحلة النهائية لـ "الاتفاق الإطاري".. هل اقترب السودان من حل أزمته السياسية؟
10 يناير, 19:40 GMT
وأوضح يوسف أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه.
كما تهدف أيضا إلى وضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال التهميش عنه.
يذكر أن كل أطراف الاتفاق الاطاري مصممة على بلوغ اتفاق سياسي نهائي بمشاركة كل الأطراف المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
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