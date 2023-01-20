https://sputnikarabic.ae/20230120/الصين-تتقدم-بـ1200-طلب-لتنظيم-رحلات-سياحية-إلى-مصر-1072531324.html
الصين تتقدم بـ1200 طلب لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر
الصين تتقدم بـ1200 طلب لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر
قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا، إن بلاده تلقت أكثر من 1200 طلب من شركات سياحة صينية لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر، عبر رحلات شركته. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T20:50+0000
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وأضاف زكريا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في مطار القاهرة، أن الخطوط الجوية ترحب دائما بنقل كل الأفواج السياحية من مختلف أنحاء بلدان العالم لزيارة مصر، حسبما نقل موقع "مصراوي".جاءت تصريحاته على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر. وقال زكريا إنه اعتبارا من مارس/ آذار المقبل سيكون هناك زيادة في تشغيل رحلات "مصر للطيران" لتبلغ 13 رحلة جوية إلى المدن الصينية، مع تقديم كل التسهيلات للمسافرين بين البلدين.وسيتم تشغيل 7 رحلات جوية إلى مدينة جوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو، في إطار عملية التشغيل المنتظم كما كانت قبل الجائحة، بحسب المسؤول المصري.وكشف زكريا عن وجود مناقشات لتشغيل رحلات جوية إلى مدينة شنغهاي خلال الفترة القريبة المقبلة، معربا عن تقديره لجميع الجهود المبذولة لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين.وأشار إلى أن وزير الطيران اتفق مع السفير الصيني، على استئناف حركة الطيران مرة ثانية، وذلك لدعم حركة السياحة والتجارة والركاب بين البلدين، وكذلك "العلاقات الطيبة".
https://sputnikarabic.ae/20220929/تنظيم-رحلات-سياحية-إضافية-بين-مصر-وروسيا-1068390235.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الصين, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الصين, العالم, العالم العربي
الصين تتقدم بـ1200 طلب لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر
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قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا، إن بلاده تلقت أكثر من 1200 طلب من شركات سياحة صينية لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر، عبر رحلات شركته.
وأضاف زكريا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في مطار القاهرة، أن الخطوط الجوية ترحب دائما بنقل كل الأفواج السياحية من مختلف أنحاء بلدان العالم لزيارة مصر، حسبما نقل موقع
"مصراوي".
جاءت تصريحاته على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر. وقال زكريا إنه اعتبارا من مارس/ آذار المقبل سيكون هناك زيادة في تشغيل رحلات "مصر للطيران" لتبلغ 13 رحلة جوية إلى المدن الصينية، مع تقديم كل التسهيلات للمسافرين بين البلدين.
29 سبتمبر 2022, 11:07 GMT
وسيتم تشغيل 7 رحلات جوية إلى مدينة جوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو، في إطار عملية التشغيل المنتظم كما كانت قبل الجائحة، بحسب المسؤول المصري.
وكشف زكريا عن وجود مناقشات لتشغيل رحلات جوية
إلى مدينة شنغهاي خلال الفترة القريبة المقبلة، معربا عن تقديره لجميع الجهود المبذولة لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين.
وأشار إلى أن وزير الطيران اتفق مع السفير الصيني، على استئناف حركة الطيران مرة ثانية، وذلك لدعم حركة السياحة والتجارة والركاب بين البلدين، وكذلك "العلاقات الطيبة
".