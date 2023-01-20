https://sputnikarabic.ae/20230120/العراق-يعلن-عن-إجراءات-حكومية-لمكافحة-ارتفاع-التضخم-في-البلاد-1072519319.html
العراق يعلن عن إجراءات حكومية لمكافحة ارتفاع التضخم في البلاد
العراق يعلن عن إجراءات حكومية لمكافحة ارتفاع التضخم في البلاد
أعلن العراق، اليوم الجمعة، عن إجراءات حكومية لمعالجة آثار التضخم في البلاد. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T13:56+0000
2023-01-20T13:56+0000
2023-01-20T13:56+0000
العراق
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العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن "العالم أجمع يشهد ارتفاعاً في مؤشرات التضخم نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وظروف المناخ". واضاف أن "التداعيات أسهمت في ارتفاع أسعار الصناعات والطاقة إلى أعلى المستويات، وبالتالي انعكست على مؤشرات التضخم فارتفعت بشكل ملحوظ في بلدان العالم".وأوضح الهنداوي، أن "معدلات التضخم ارتفعت في العراق خلال العام الماضي 2022، متأثرة بالتداعيات العالمية وسعر الصرف الذي تغير خلال الفترة الأخيرة".وأكد أن "الحكومة تقوم بجملة من الإجراءات للحد من التضخم، وهناك سياسات ضمن التوجهات المستقبلية لدعم الصناعة والزراعة للتقليل من حجم الاستيراد وتقنينه بما يتناسب مع الحاجة الفعلية".ولفت إلى أن "تلك الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق حالة من الاستقرار في مؤشرات التضخم".
https://sputnikarabic.ae/20221211/هل-يغير-العراق-عملته-الوطنية-بعد-انخفاض-سعر-الدينار-أمام-الدولار-وزيادة-التضخم-والفقر؟-1071095067.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي
العراق يعلن عن إجراءات حكومية لمكافحة ارتفاع التضخم في البلاد
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أعلن العراق، اليوم الجمعة، عن إجراءات حكومية لمعالجة آثار التضخم في البلاد.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن "العالم أجمع يشهد ارتفاعاً في مؤشرات التضخم نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وظروف المناخ".
واضاف أن "التداعيات أسهمت في ارتفاع أسعار الصناعات والطاقة إلى أعلى المستويات، وبالتالي انعكست على مؤشرات التضخم فارتفعت بشكل ملحوظ في بلدان العالم".
11 ديسمبر 2022, 17:06 GMT
وأوضح الهنداوي، أن "معدلات التضخم ارتفعت في العراق خلال العام الماضي 2022، متأثرة بالتداعيات العالمية وسعر الصرف الذي تغير خلال الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن "معدل التضخم في العراق وصل من (6 إلى 7%) بالمقارنة عما كان عليه سابقاً، ويعد هذا النوع ارتفاعا تراكميا طبيعا على مدى الشهور الماضية".
وأكد أن "الحكومة تقوم بجملة من الإجراءات للحد من التضخم، وهناك سياسات ضمن التوجهات المستقبلية لدعم الصناعة والزراعة للتقليل من حجم الاستيراد وتقنينه بما يتناسب مع الحاجة الفعلية".
ولفت إلى أن "تلك الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق حالة من الاستقرار في مؤشرات التضخم".