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العراق يكافئ منتخبه الوطني لكرة القدم بجوازت سفر دبلوماسية بعد الفوز في "خليجي 25"
العراق يكافئ منتخبه الوطني لكرة القدم بجوازت سفر دبلوماسية بعد الفوز في "خليجي 25"
أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها اليوم الجمعة، بمنح أعضاء المنتخب الوطني ‏جوازات سفر دبلوماسية.‏ 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T21:50+0000
2023-01-20T21:50+0000
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وأوضح المتحدث باسم "الخارجية العراقية"، أحمد الصحاف، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسية، تكريما لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ياتي ذلك بعد أن وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بفوز "أسود الرافدين" ببطولة "خليجي 25".وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، أمس الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.وحرص الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات:"مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".
https://sputnikarabic.ae/20230119/العراق-يهزم-سلطنة-عمان-في-نهائي-بطولة-خليجي-25-ويحصد-اللقب-للمراة-الرابعة-فيديو-1072486277.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, كأس الخليج العربي 25, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, كأس الخليج العربي 25, العالم العربي

العراق يكافئ منتخبه الوطني لكرة القدم بجوازت سفر دبلوماسية بعد الفوز في "خليجي 25"

21:50 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / Khaled DESOUKIالمنتخب العراقي
المنتخب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
المنتخب العراقي
© AFP 2023 / Khaled DESOUKI
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أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها اليوم الجمعة، بمنح أعضاء المنتخب الوطني ‏جوازات سفر دبلوماسية.‏
وأوضح المتحدث باسم "الخارجية العراقية"، أحمد الصحاف، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسية، تكريما لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ياتي ذلك بعد أن وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بفوز "أسود الرافدين" ببطولة "خليجي 25".
المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني في بطولة كأس الخليج خليجي 25، البصرة، 19 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
مجتمع
العراق يهزم سلطنة عمان في نهائي بطولة "خليجي 25" ويحصد اللقب للمرة الرابعة... فيديو
أمس, 19:19 GMT
وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، أمس الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏
وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.
وحرص الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات:
"مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".
وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".
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